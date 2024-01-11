Звезда "Холостяка" Варлей впервые стала мамой и показала счастливые кадры

Варлей очень тщательно готовилась к родам

Фаворитка "Холостяка-12" Виктория Варлей, которая недавно показала, какой была до пластических операций, впервые стала матерью. 1 января она родила девочку, но некоторое время не разглашала приятную новость.

В интервью VIVA знаменитость рассказала о партнерских родах и рождении ребенка. Известно, что мужу Варлей непросто было психологически выдержать весь процесс, но он смог.

На странице в Instagram Виктория выложила красивые кадры, где показала малышку и себя.

Варлей родила девочку

"Все начало развиваться так стремительно, что муж и прийти в себя не успел, как уже держал мою ногу. А я наблюдала за этим всем, как за мультиком, и внимательно слушала указания медсестер. В какой-то момент муж попросил, чтобы его сменили: ему нужно было сесть. Не выдержал такой нагрузки", – поделилась Варлей.

Женщина также рассекретила имя девочки – ее назвали французским именем Мишель, которое переводится как "подарок от Бога".

Виктория Варлей все продумала перед родами

Попутно Варлей рассказала, что очень тщательно готовилась к родам. Женщина занималась дыхательной йогой, прослушала курс лекций о родах, посещала массаж. К тому же знаменитость активно занималась спортом и правильно питалась, а также заботилась об эмоциональном здоровье.

Ранее "Телеграф" писал, что Григорий Решетник рассказал, будет ли новый "Холостяк" во время войны. По словам знаменитости, подготовка к новому сезону не останавливалась ни на миг.