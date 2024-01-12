"Я - Україна": Каменських анонсувала гастролі та нарвалася на хейт

Настя Каменських запевнила, що хоче допомогти українцям

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно зворушила кадрами моложавої симпатичної мами, спланувала гастрольний тур Україною, про що повідомила своїм шанувальникам. Реакцію підписників важко назвати схвальною, співачку просто-напросто захейтили.

Настя на сторінці в Instagram повідомила, що незабаром розпочнеться друга частина туру "Я — Україна". За словами артистки, частину коштів від продажу квитків планують спрямувати на допомогу українській армії та людям, що постраждали від війни.

"Кожен концерт — це можливість відчути нашу єдність, обʼєднатись заради допомоги іншим та відволікти себе хоча б на декілька хвилин. Нагадаю, що ми вже придбали автомобілі для військових та розіслали допомогу родинам ВПО, у дитбудинки та лікарні з минулих концертів. Попереду тільки більше! Чекаю на вас у наших неймовірних українських містах", — написала знаменитість.

У коментарях підписники розкритикували Настю Каменських дошкульними фразами.

Каменській українська публіка не довіряє

"А третя частина туру: Луганськ, Донецьк, Бахмут"

"Мої трусики загубилися, допоможіть мені знайти"

"Я навіть музику не можу слухати, навіть не те, що ходити по концертах"

"Скільки злих українців, а ми ще на Росію говоримо"

"Яка ж у нашого народу коротка пам’ять, зашкварена Каменських тепер знову народний улюбленець і великий патріот. Алло, народ, шо у вас в голові?"

"А Потап буде?"

Нещодавно Настя Каменських розповідала, що на допомогу ЗСУ завдяки благодійному туру їй вдалося зібрати близько 750 тисяч гривень.За ці кошти артистка придбала три автомобілі для українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що Настя Каменських, Григорій Бакланов та інші українські зірки здадуть кров для порятунку військових і цивільних. Знаменитості вирішили стати донорами.