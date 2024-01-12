"Я — Украина": Каменских анонсировала гастроли и нарвалась на хейт

Настя Каменских заверила, что хочет помочь украинцам

Украинская певица Настя Каменских, недавно поразившая кадрами моложавой симпатичной мамы, спланировала гастрольный тур по Украине, о чем сообщила своим поклонникам. Реакцию подписчиков сложно назвать одобрительной, певицу захейтили.

Настя на странице в Instagram сообщила, что в скором времени начнется вторая часть тура "Я — Украина". По словам артистки, часть средств от продажи билетов планируется направить на помощь украинской армии и пострадавшим от войны людям.

«Каждый концерт — это возможность почувствовать наше единство, объединиться ради помощи другим и отвлечь себя хотя бы на несколько минут. Жду вас в наших невероятных украинских городах", — написала знаменитость.

В комментариях подписчики раскритиковали Настю Каменских колкими фразами.

Каменской украинская публика не доверяет

"А третья часть тура: Луганск, Донецк, Бахмут?"

"Мои трусики потерялись, помогите мне найти"

"Я даже музыку не могу слушать, даже не то, что ходить по концертам"

"Сколько злых украинцев, а мы еще на Россию говорим"

"Какая же у нашего народа короткая память, зашкваренная Каменских теперь снова народный любимец и великий патриот. Алло, народ, что у вас в голове?"

"А Потап будет?"

Недавно Настя Каменских сообщила, что благодаря благотворительному туру она собрала на помощь ВСУ около 750 тысяч гривен. За эти деньги Настя купила три автомобиля для защитников Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Настя Каменских, Григорий Бакланов и другие украинские звезды сдадут кровь для спасения военных и гражданских. Знаменитости решили стать донорами.