Українці проводжають народного артиста України Віталія Білоножка в останню путь (фото)

У центрі філармонії – інсталяція за сімейними фотографіями Світлани та Віталія Білоножків

У Національній філармонії України 12 січня відбулося прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком, якого не стало 9 січня. Смерть народного улюбленця стала справжнім ударом не лише для його рідних та друзів, а й для українців, які зростали на його піснях.

Фоторепортаж із церемонії прощання з Білоножком — на "Суспільному". Філармонію прикрасили розкішними трояндами в білих та червоних кольорах. У центрі — символічна інсталяція, створена з сімейних фотографій Світлани та Віталія Білоножків.

У філармонії людяно

На церемонію прощання прийшли чимало знаменитостей, аби згадати добрими словами легендарну особистість та висловити співчуття дружині Віталія – Світлані Білоножко, з якою у артиста був неперевершений дует. У залі були присутні українська співачка Оксана Білозір, патріарх Філарет, ведучий Петро Мага. А біля труни – море квітів, зокрема вінки зі стрічками "Від сім’ї Лободи", "Від сім’ї Ротару" та інших.

Співця двох сердець любили мільйони

Нагадаємо, що в 1995 році Віталій Білоножко став народним артистом України.

Віталій Білоножко помер у 70-річному віці

"Все пройдет" і "Городские цветы" Максима Дунаєвського — це перші твори, записані Білоножком на радіо. Згодом він плідно співпрацював з Олександром Злотником та Олександром Осадчим.

За свою багаторічну творчу діяльність світ побачили шість компакт-дисків в Україні та за її межами. Також вийшла антологія власної творчості та 12 аудіокасет.

Раніше "Телеграф" писав, що композитор Ігор Поклад розповів, чому Білоножко не хотів виконувати пісню, яка стала знаковою. Згодом "Колискова" у виконанні Білоножка прикрасила програму "На добраніч, діти".