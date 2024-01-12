Украинцы провожают народного артиста Украины Виталия Белоножко в последний путь (фото)

В центре филармонии – инсталляция по семейным фотографиям Светланы и Виталия Белоножко

В Национальной филармонии Украины 12 января состоялось прощание с народным артистом Украины Виталием Белоножко, которого не стало 9 января. Смерть народного любимца стала настоящим ударом не только для его родных и друзей, но и для людей, которые любили его песни..

Фоторепортаж с церемонии прощания с Белоножко — на "Суспільному". Филармонию украсили роскошными розами в белых и красных оттенках. В центре – символическая инсталляция, созданная из семейных фотографий Светланы и Виталия Белоножко.

В филармонии много людей

На церемонию прощания пришли немало знаменитостей, чтобы вспомнить добрыми словами легендарную личность и выразить соболезнования жене Виталия – Светлане Белоножко, с которой у артиста был непревзойденный дуэт. В зале присутствовали украинская певица Оксана Билозир, патриарх Филарет, ведущий Петр Мага и другие. А у гроба – море цветов, в том числе венки с лентами "От семьи Лободы", "От семьи Ротару" и т.д.

Певца двух сердец любили миллионы

Напомним, что в 1995 году Виталий Белоножко стал народным артистом Украины.

Виталий Белоножко скончался в 70-летнем возрасте

"Все пройдет" и "Городские цветы" Максима Дунаевского — это первые произведения, записанные Белоножко на радио. Также он плодотворно сотрудничал с Александром Злотником и Александром Осадчим.

За свою многолетнюю творческую деятельность мир увидели шесть компакт-дисков в Украине и за ее пределами. Также вышла антология собственного творчества и 12 аудиокассет.

Ранее "Телеграф" писал, что композитор Игорь Поклад рассказал, почему Белоножко не хотел исполнять ставшую знаковой песню. Впоследствии "Колыбельная" в исполнении Белоножко украсила программу "На добраніч, діти".