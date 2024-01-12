Зірка "Венздей" Дженна Ортега "блиснула" пишними грудьми в сукні від Valentino (фото)

Акторка похизувалася пишними грудьми та красивими ногами

Популярна голлівудська акторка, що стала відомою на весь світ завдяки головній ролі в серіалі "Венздей", не перестає дивувати публіку своїми ефектними нарядами. Цього разу вона відвідала 35-й міжнародний кінофестиваль в Палм-Спрінгс.

Дженна Ортега відвідала міжнародну прем’єру фільму "Фаворитка Міллера", де вона зіграла одну з головних ролей. Акторка обрала для прем’єри білу мінісукню з відкритими плечима та спиною і квітковими вставками від Valentino. Такий наряд гарно підкреслив її пишні груди. Доповнила свій аутфіт акторка білими туфлями-човниками на підборах з гострим носком, браслетом з перлинами та такою ж каблучкою.

Дженна Ортега в пікантній сукні на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

Усміхнена Дженна Ортега на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

Фільм "Фаворитка Міллера" — психологічний триллер про складні відносини викладача і студентки. Дженна Ортега зіграла розумну студентку Каїру Мир, яка закохалася у свого вчителя Джонатана Міллера, якого зіграв Мартін Фрімен. У нього є сім’я та робота, яку він боїться втратити через спочуття студентки.

Джейд Холлі Бартлетт, Дженна Ортега, Мартин Фриман и Мэри-Маргарет Кунце на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

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