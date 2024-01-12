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Зірка "Венздей" Дженна Ортега "блиснула" пишними грудьми в сукні від Valentino (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Дженна Ортега на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"
Дженна Ортега на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера". Фото Getty Images

Акторка похизувалася пишними грудьми та красивими ногами

Популярна голлівудська акторка, що стала відомою на весь світ завдяки головній ролі в серіалі "Венздей", не перестає дивувати публіку своїми ефектними нарядами. Цього разу вона відвідала 35-й міжнародний кінофестиваль в Палм-Спрінгс.

Дженна Ортега відвідала міжнародну прем’єру фільму "Фаворитка Міллера", де вона зіграла одну з головних ролей. Акторка обрала для прем’єри білу мінісукню з відкритими плечима та спиною і квітковими вставками від Valentino. Такий наряд гарно підкреслив її пишні груди. Доповнила свій аутфіт акторка білими туфлями-човниками на підборах з гострим носком, браслетом з перлинами та такою ж каблучкою.

Дженна Ортега
Дженна Ортега в пікантній сукні на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"
Дженна Ортега
Усміхнена Дженна Ортега на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

Фільм "Фаворитка Міллера" — психологічний триллер про складні відносини викладача і студентки. Дженна Ортега зіграла розумну студентку Каїру Мир, яка закохалася у свого вчителя Джонатана Міллера, якого зіграв Мартін Фрімен. У нього є сім’я та робота, яку він боїться втратити через спочуття студентки.

Джейд Холлі Бартлетт, Дженна Ортега, Мартин Фриман и Мэри-Маргарет Кунце
Джейд Холлі Бартлетт, Дженна Ортега, Мартин Фриман и Мэри-Маргарет Кунце на прем'єрі фільму "Фаворитка Міллера"

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