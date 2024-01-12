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Звезда "Венздей" Дженна Ортега "сверкнула" пышной грудью в платье от Valentino (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Дженна Ортега на премьере фильма "Фаворитка Миллера"
Дженна Ортега на премьере фильма "Фаворитка Миллера". Фото Getty Images

Актриса похвасталась пышной грудью и красивыми ногами

Популярная голливудская актриса, ставшая известной на весь мир благодаря главной роли в сериале "Венздей", не перестает удивлять публику своими эффектными нарядами. В этот раз она посетила 35-й международный кинофестиваль в Палм-Спрингсе.

Дженна Ортега посетила международную премьеру фильма "Фаворитка Миллера", где она сыграла одну из главных ролей. Актриса выбрала для премьеры белое миниплатье с открытыми плечами и спиной и цветочными вставками от Valentino. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь. Дополнила свой аутфит актриса белыми туфлями-лодочками на каблуке с острым носком, браслетом с жемчужинами и таким же кольцом.

Дженна Ортега
Дженна Ортега в пикантном платье на премьере фильма "Фаворитка Миллера"
Дженна Ортега
Улыбающаяся Дженна Ортега на премьере фильма "Фаворитка Миллера"

Фильм "Фаворитка Миллера" — психологический триллер о сложных отношениях преподавателя и студентки. Дженна Ортега сыграла умную студентку Каиру Мир, влюбившуюся в своего учителя Джонатана Миллера, которого сыграл Мартин Фримен. У него есть семья и работа, которую он боится потерять из-за чувств студентки.

Джейд Холли Бартлетт, Дженна Ортега, Мартин Фриман и Мэри-Маргарет Кунце
Джейд Холли Бартлетт, Дженна Ортега, Мартин Фриман и Мэри-Маргарет Кунце на премьере фильма "Фаворитка Миллера"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие образы выбрали голливудские звезды для церемонии "Золотой глобус 2024". Знаменитости поразили своими изысканными нарядами.

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