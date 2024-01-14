48-річна Єва Лонгорія захопила образом з прозорою блузою на чаюванні премії BAFTA (фото)

Актриса має відмінне почуття стилю

Популярна американська актриса Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам як виконавиця головної ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", і зараз має цілу армію шанувальників по всьому світу. І хоча серіал, який став доленосним для актриси, закінчився ще 2012 року, Єва Лонгорія як актриса, режисер та громадський діяч продовжує з’являтися на світських заходах та червоних доріжках.

Так, цього разу зірка сяяла на вечірці-чаюванні кінопремії BAFTA. Як відомо, BAFTA — це британський аналог Оскара, тож на вечірку перед церемонією нагородження прийшло багато британських зірок із кіноіндустрії і не тільки.

Фото: Getty Images

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія прийшла на вечірку у розкішному образі. Для світського виходу актриса вибрала незвичайний total black образ, що складається зі спідниці-міді та прозорої блузи з мереживною вишивкою, під якою видно чорний ліф. Завершують образ лаконічні чорні човники на шпильках.

Фото: Getty Images

Як видно, волосся Єва Лонгорія зібрала в елегантну зачіску, на її обличчі яскравий макіяж з пишними віями, а у вухах витончені коштовні сережки.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає 48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія. Акторка все частіше обирає чорні луки для світських заходів.