48-летняя Ева Лонгория восхитила образом с прозрачной блузой на чаепитии премии BAFTA (фото)

Актриса имеет отменное чувство стиля

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая полюбилась зрителям, как исполнительница главной роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", и сейчас имеет целую армию поклонников по всему миру. И хотя сериал, который стал судьбоносным для актрисы, закончился еще в 2012 году, Ева Лонгория, как актриса, режиссер и общественный деятель продолжает появляться на светских мероприятиях и красных дорожках.

Так, в этот раз звезда сияла на вечеринке-чаепитии кинопремии BAFTA. Как известно, BAFTA — это британский аналог Оскара, так что на вечеринку перед церемонией награждения пришли много британских звезд из киноиндустрии и не только.

Фото: Getty Images

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория пришла на вечеринку в роскошном образе. Для светского выхода актриса выбрала необычный total black образ, который состоит из юбки-миди и прозрачной блузы с кружевной вышивкой, под которой видно черный лиф. Завершают образ лаконичные черные лодочки на шпильках.

Фото: Getty Images

Как видно, волосы Ева Лонгория собрала в элегантную прическу, на ее лице яркий макияж с пышными ресницами, а в ушах изящные драгоценные серьги.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит 48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория. Актриса вс чаще выбирает черные луки для светских мероприятий.