Могилевська вперше розкрила, що допомогло їй зблизитись з дітьми, яких вдочерила

48-річна виконавиця показала свою любов і підтримку

Відома вітчизняна співачка і Народна артистка України Наталя Могилевська поділилась з шанувальниками своїм досвідом входження в один з найважливіших етапів свого життя — материнство. Про те, що вона стала мамою, стало відомо у новорічну ніч.

Підписники соцмережі Інстаграм запитали у 48-річної виконавиці про те, як зірка змогла адаптуватись до нової ролі та як зблизилась з дівчатками, яких Могилевська вдочерила з дитбудинку.

За словами співачки, на початку їй було важко, але завдяки терпінню і любові вона змогла легко знайти спільну мову з дітьми. Також українська артистка наголосила, що вчилась знаходити контакт з названими доньками.

"На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. І завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабились і повірили в те, що вони у безпеці і що з ними все буде гаразд", — написала Наталя Могилевська.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська стала мамою для двох дітей — 3,5-річної Мішель та 12-річної Софії. Зірка вдочерила дівчаток-сестер, які втратили рідних батьків, ще на початку війни, навесні 2022 року. Виховує названих дітей Могилевська не сама, а зі своїм коханим-військовим Валентином.