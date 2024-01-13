У спідниці трендового кольору: 54-річна Дженніфер Еністон затьмарила всіх стильним луком (фото)

Зірка ситкому "Друзі" така ж ефектна

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон буквально днями була гостею церемонії "Золотий глобус 2024", і продовжує брати участь у світських раутах. Цього разу зірка серіалу "Друзі" відвідала гала-вечерю, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Захід пройшов у п’ятницю, 12 січня. Він був влаштований на честь церемонії нагородження AFI Awards 2024 – Премія Американського інституту кіномистецтва, яка щорічно відбувається на початку року.

На церемонії вручення нагород були присутні практично всі переможці "Золотого глобуса 2024": від зірки "Оппенгеймера" Кілліана Мерфі до зірки "Вбивць квіткового повні" Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі з "Барбі".

Сама ж Дженніфер Еністон затьмарила всіх колег. На захід актриса прийшла у довгій спідниці, трендового цього року, червоного кольору з візерунком із пір’я та чорному топі з коміром-бретелькою. Доповнила свій стильний образ зірка елегантним чорним піджаком, невеликою чорною сумочкою та лакованими чоботями в тон.

Дженніфер Еністон така ж приголомшлива. Фото: Getty Images

Актриса з колегою з серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун. Фото: Getty Images

54-річна Еністон любить чорний колір. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон разом із кастом серіалу "Друзі" попрощалася з покійним Меттью Перрі. Поховали актора 4 листопада минулого року на лос-анджелеському цвинтарі Форест-Лаун, який знаходиться навпроти студії Warner Bros, де й знімали впродовж десяти років "Друзів".