В юбке трендового цвета: 54-летняя Дженнифер Энистон затмила всех стильным луком (фото)

Звезда ситкома "Друзья" все такая же эффектная

Голливудская актриса Дженнифер Энистон буквально на днях была гостьей церемонии "Золотой глобус 2024", и продолжает принимать участие в светских раутах. В этот раз звезда сериала "Друзья" посетила гала-ужин, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Мероприятие прошло в пятницу, 12 января. Оно было устроено в честь церемонии награждения AFI Awards 2024 — Премия Американского института киноискусства, которая ежегодно проходит в начале года.

На церемонии вручения наград присутствовали практически все победители "Золотого глобуса 2024": от звезды "Оппенгеймера" Киллиана Мерфи до звезды "Убийц цветочной луны" Леонардо Ди Каприо и Марго Робби из "Барби".

Сама же Дженнифер Энистон затмила всех коллег. На мероприятие актриса пришла в длинной юбке, трендового в этом году, красного цвета с узором из перьев и черном топе с воротником-бретелькой. Дополнила свой стильный образ звезда элегантным черным пиджаком, небольшой черной сумочкой и лакированными сапогами в тон.

Дженнифер Энистон все такая же потрясная. Фото: Getty Images

Актриса с коллегой по сериалу "Утренее шоу" Риз Уизерспун. Фото: Getty Images

54-летняя Энистон любит черный цвет. Фото: Getty Images

Напомним, что Дженнифер Энистон вместе с кастом сериала "Друзья" попрощалась с покойным Мэттью Перри. Похоронили актера 4 ноября в прошлом году на лос-анджелесском кладбище Форест-Лаун, которое находится напротив студии Warner Bros, где и снимали на протяжении дести лет "Друзей".