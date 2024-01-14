Могилевская впервые раскрыла, что помогло ей сблизиться с детьми, которых удочерила

48-летняя исполнительница показала свою любовь и поддержку

Известная отечественная певица и Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась с поклонниками своим опытом вхождения в один из важнейших этапов своей жизни — материнство. О том, что она стала мамой, стало известно в новогоднюю ночь.

Подписчики соцсети Инстаграм спросили у 48-летней исполнительницы о том, как звезда смогла адаптироваться к новой роли и как сблизилась с девочками, которых Могилевская удочерила из детдома.

По словам певицы, сначала ей было тяжело, но благодаря терпению и любви она смогла легко найти общий язык с детьми. Также украинская артистка подчеркнула, что училась находить контакт с названными дочерьми.

"В начале было тяжело, но я училась, находила контакт и терпение. И всегда была равной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности и что с ними все будет хорошо", — написала Наталья Могилевская.

Напомним, что Наталья Могилевская стала мамой для двоих детей — 3,5-летней Мишель и 12-летней Софии. Звезда удочерила девочек-сестер, потерявших родных родителей, еще в начале войны, весной 2022 года. Воспитывает названых детей Могилевская не сама, а со своим возлюбленным-военным Валентином.