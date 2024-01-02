Могилевская назвала любимого, с которым воспитывает двоих детей

Артистка с мужем очень часто бывала на фронте, где прониклась ужасами войны

Украинская певица Наталья Могилевская, недавно удочерившая двух девочек, немного рассказала о личной жизни и своих дочерях. С мужем Валентином звезда после полномасштабного вторжения часто бывала на фронте, где посещала детские дома, госпитали, общалась с переселенцами.

В телемарафоне 1+1 женщина уточнила, что увиденное и услышанное поразило ее сердце и она решила стать мамой для детей, потерявших родителей. Так, семью нашли две сестренки 2-х и 10-ти лет, фото которых Наталья обнародовала в Instagram.

Дети Могилевской

"Как только этот ужас случился, мы решили удочерить детей", — рассказала Могилевская.

Известно, что сестрички попали в семью Натальи Могилевской очень травмированными из-за ужасов войны. Наталье нужно было вооружиться терпением, чтобы дети привыкли к новым условиям и почувствовали покой и любовь.

"Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто необходимо было время, чтобы адаптироваться в новую семью. У меня младшая дочь первые полгода вообще не спала. Просто всю ночь руку держала на ней, чтобы она не плакала", — призналась исполнительница .

В сюжете ТСН артистка впервые показала своего мужа Валентина со спины. Детали о нем Наталья не разглашала.

Могилевская танцует с мужем

Ранее Телеграф рассказывал, что Полякова, Осадчая, Комаров, Злата Огневич и другие звезды поздравили с Новым годом и напомнили о важном. Артисты призвали не забывать о войне и украинских защитниках.