Анастасія Приходько замилувала світлинами підрослого сина (фото)

Співачка організувала для дітей веселий відпочинок

Українська співачка Анастасія Приходько, яку захейтили за привітання одіозного ведучого з "Миротворця", показала нові світлини свого помітно підрослого молодшого сина Луки. Дворічний хлопчик чудово проводив час.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама написала про вечірню прогулянку з малим Лукою. Хлопчик брав участь у зимових забавах, зокрема катався на санчатах.

Дворічний син насолоджується прогулянкою

Затишний сімейний вечір мама з малим продовжили переглядом популярного мультфільму.

"Після прогулянки з купою дітей у хаті дивимося "Шрек 2", — написала артистка.

Перегляд мультфільму в затишній атмосфері

Додамо, що Анастасія Приходько у шлюбі з Олександром уже більше десяти років. Вони мають двох дітей, а саме дворічного Луку й восьмирічного Гордія. Від попередніх стосунків з бізнесменом Нурі Кухілавою співачка виховує тринадцятирічну доньку Нану.

Раніше "Телеграф" писав, що Лілія Ребрик нещодавно розповіла, чи свариться зі своїм чоловіком, та показала затишні сімейні фото. Жінка запевнила, що має майже ідеальну сім'ю.