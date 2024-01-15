Анастасия Приходько восхитила фотографиями подросшего сына

Певица организовала для детей веселый отдых

Украинская певица Анастасия Приходько, которую захейтили за поздравление одиозного ведущего из "Миротворца", показала новые фотографии своего заметно подросшего младшего сына Луки. Двухлетний мальчик прекрасно проводил время на улице.

На своей странице в Instagram звездная мама похвасталась вечерней прогулкой с ребенком. Мальчик участвовал в зимних забавах, в частности катался на санках.

Двухлетний сын наслаждается прогулкой

Уютный семейный вечер мама с мальчиком продолжила просмотром мультфильма.

"После прогулки с кучей детей в доме смотрим "Шрек 2"", — написала артистка.

Просмотр мультфильма в уютной атмосфере

Добавим, что Анастасия Приходько в браке с Александром уже больше десяти лет. У них двое детей, а именно двухлетний Лука и восьмилетний Гордий. От предыдущих отношений с бизнесменом Нури Кухилавой певица воспитывает тринадцатилетнюю дочь Нану.

Ранее "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик недавно рассказала, ссорится ли со своим мужем и показала уютные семейные фото. Женщина заверила, что у него почти идеальная семья.