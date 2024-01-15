Більше не "Барбі"? Марго Роббі у незвичайному вбранні з’явилася на червоній доріжці кінопремії (фото)

Актриса захопила новим образом без рожевого

Популярна голлівудська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль Барбі у культовому однойменному фільмі, не перестає епатувати публіку своїми світськими виходами. Так, цього разу актриса з’явилася на церемонії премії кінокритиків Critics Choice Awards 2024 та викликала справжній фурор.

Схоже Марго Роббі справді вирішила відмовитися від образу Барбі і прийшла на світський захід не в рожевому вбранні, як це було раніше практично під час усіх її публічних появ.

На червоній доріжці Critics Choice Awards 2024 Марго Роббі сяяла в розкішній червоній сукні до п’ят з відкритими плечима та декоративною оборкою з квітів у зоні декольте. Це вбрання від французького дому моди Balmain красиво підкреслило вигини стрункої фігури та витончені плечі актриси.

Фото: Getty Images

Волосся Марго Роббі було зібране в елегантну зачіску, на її обличчі легкий макіяж, а у вухах масивні сережки з дорогим камінням. Актриса весь час усміхалася та з радістю фотографувалася із зірковими колегами.

Фото: Getty Images

Зазначимо, днями в інтерв’ю для видання Deadline Марго Роббі заявила, що збирається відмовитися від рожевого кольору в нарядах та образу Барбі, оскільки вважає, що її вже надто багато на екранах. З цієї причини актриса вирішила тимчасово поставити на паузу акторську кар’єру і зосередитися на режисерській роботі.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Барбі" Марго Роббі вийшла у світ у піжамі від українського бренду. Актриса з’явилася на спеціальному показі фільму та прес-конференції у рожевій піжамі з пір’ям українського виробництва.