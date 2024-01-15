Больше не "Барби"? Марго Робби в необычном наряде появилась на красной дорожке кинопремии (фото)

Актриса восхитила новым образом без розового

Популярная голливудская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль Барби в культовом одноименном фильме, не перестает эпатировать публику своими светскими выходами. Так, в этот раз актриса появилась на церемонии премии кинокритиков Critics Choice Awards 2024 и произвела настоящий фурор.

Похоже Марго Робби действительно решила отказаться от узнаваемого образа Барби и пришла на светское мероприятие не в розовом наряде, как это было ранее практически во время всех ее публичных появлений.

На красной дорожке Critics Choice Awards 2024 Марго Робби блистала в роскошном красном платье до пят с открытыми плечами и декоративной оборкой из цветов в зоне декольте. Этот наряд от французского дома моды Balmain красиво подчеркнул изгибы стройной фигуры и изящные плечи актрисы.

Фото: Getty Images

Волосы Марго Робби были собраны в элегантную прическу, на ее лице легкий макияж, а в ушах массивные серьги с дорогими камнями. Актриса все время улыбалась и с радостью фотографировалась со звездными коллегами.

Фото: Getty Images

Отметим, на днях в интервью для издания Deadline Марго Робби заявила, что собирается отказаться от розового цвета в нарядах и образа Барби, так как считает, что ее уже слишком много а экранах. По этой же причине актриса решила временно поставить на паузу актерскую карьеру и сосредоточиться на режиссерской работе.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Барби" Марго Робби вышла в свет в пижаме от украинского бренда. Актриса появилась на специальном показе фильма и пресс-конференции в розовой пижаме с перьями украинского производства.