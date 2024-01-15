"Кияночка": Гарік Кричевський вразив фанатів українською версією хіта (відео)

Шанувальники творчості Кричевського сприйняли інтерпретацію відомої пісні як непогану заявку на свій, український, "блатний шансон"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило багатьох українських зірок. Чимало з них стали перекладати свої російськомовні хіти, захопившись процесом українізації, зокрема Оля Полякова, Макс Барських, Monatik та інші артисти почали по-новому доносити до аудиторії свої пісні.

А нещодавно український шансоньє Гарік Кричевський, який усе життя писав пісні російською, переклав "Киевлянку" українською. Цю інтерпретацію сприйняли по-різному, проте більшість оцінили новинку як непогану заявку на український "блатний шансон".

"Киянка" українською має особливий шарм

Ще до виходу "Киянки" автор пісень та продюсер Євген Рибчинський, який допомагав Гаріку Кричевському, наголосив, що новий варіант пісні стане справжнім хітом. Цікаво, що у кліпі знявся старий товариш Гаріка Кричевського – шанувальник жінок Павло Зібров.

Гарік Кричевський планує перекласти багато своїх пісень

Деякі прискіпливі українці звернули увагу, що в тексті є помилка, бо ж правильно звертатися — "киянко, квіточко". А в пісні звучить так.

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

А в YouTube підписники висловили переважно своє захоплення, бо пісня має невторний шарм.

"Спасибі за пісню. Любимо і чекаємо у Німеччині"

"Як чарівно зазвучала "Кияночка". Наша мова чудова та співуча"

"Не думала, що так можна перекласти пісню. Хоча варіант перекладу Юрія Руденка мені теж дуже подобався!!!"

"Цікавий переклад, неймовірне звучання!"

"Отримуєш задоволення! Браво, маестро!"

Раніше "Телеграф" писав, що Ірина Білик розчулила фанатів українською версією хіта "Снег". Через 20 років Білик переклала трек, наділивши його особливою чуттєвістю.