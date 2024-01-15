"Кияночка": Гарик Кричевский поразил фанатов украинской версией хита (видео)

Почитатели творчества Кричевского восприняли интерпретацию известной песни как неплохую заявку на свой, украинский, "блатной шансон"

Полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило украинских звезд. Многие из них стали переводить свои русскоязычные хиты, увлекшись процессом украинизации, в частности Оля Полякова, Макс Барских, Monatik и другие артисты начали по-новому доносить до аудитории свои песни.

А недавно украинский шансонье Гарик Кричевский, всю жизнь писавший песни на русском, перевел "Киевлянку" на украинский. Эту интерпретацию восприняли по-разному, однако большинство оценили новинку как неплохую заявку на украинский "блатной шансон".

"Киянка" на украинском имеет особый шарм

Еще до выхода "Киевлянки" автор песен и продюсер Евгений Рыбчинский, помогавший Гарику Кричевскому, отметил, что новый вариант песни станет настоящим хитом. Интересно, что в клипе снялся старый товарищ Гарика Кричевского – почитатель женщин Павел Зибров.

Гарик Кричевский планирует перевести много своих песен

Некоторые придирчивые украинцы обратили внимание, что в тексте есть ошибка, потому что правильно обращаться — "киянко, квіточко". А в песне звучит так.

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

А в YouTube подписчики выразили преимущественно свой восторг, потому что песня имеет неповторимый шарм.

"Спасибо за песню. Любим и ждем в Германии"

"Как волшебно зазвучала "Кияночка". Наш язык замечательный и певучий"

"Не думала, что так можно перевести песню. Хотя вариант перевода Юрия Руденко мне тоже очень нравился!!!"

"Интересный перевод, невероятное звучание!"

"Получаешь удовольствие! Браво, маэстро!"

Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Билык умилила фанатов украинской версией хита "Снег". Через 20 лет Билык перевела трек, наделив его особой чувственностью.