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"Кияночка": Гарик Кричевский поразил фанатов украинской версией хита (видео)

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Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Гарик Кричевский перевел "Киевляночку" Новость обновлена 15 января 2024, 16:57
Гарик Кричевский перевел "Киевляночку". Фото instagram.com/garikkrichevskyi/

Почитатели творчества Кричевского восприняли интерпретацию известной песни как неплохую заявку на свой, украинский, "блатной шансон"

Полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило украинских звезд. Многие из них стали переводить свои русскоязычные хиты, увлекшись процессом украинизации, в частности Оля Полякова, Макс Барских, Monatik и другие артисты начали по-новому доносить до аудитории свои песни.

А недавно украинский шансонье Гарик Кричевский, всю жизнь писавший песни на русском, перевел "Киевлянку" на украинский. Эту интерпретацию восприняли по-разному, однако большинство оценили новинку как неплохую заявку на украинский "блатной шансон".

"Киянка" на украинском имеет особый шарм

Еще до выхода "Киевлянки" автор песен и продюсер Евгений Рыбчинский, помогавший Гарику Кричевскому, отметил, что новый вариант песни станет настоящим хитом. Интересно, что в клипе снялся старый товарищ Гарика Кричевского – почитатель женщин Павел Зибров.

Гарик Кричевский
Гарик Кричевский планирует перевести много своих песен

Некоторые придирчивые украинцы обратили внимание, что в тексте есть ошибка, потому что правильно обращаться — "киянко, квіточко". А в песне звучит так.

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!

Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,

А чарівна чорнобрива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"

А в YouTube подписчики выразили преимущественно свой восторг, потому что песня имеет неповторимый шарм.

  • "Спасибо за песню. Любим и ждем в Германии"
  • "Как волшебно зазвучала "Кияночка". Наш язык замечательный и певучий"
  • "Не думала, что так можно перевести песню. Хотя вариант перевода Юрия Руденко мне тоже очень нравился!!!"
  • "Интересный перевод, невероятное звучание!"
  • "Получаешь удовольствие! Браво, маэстро!"

Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Билык умилила фанатов украинской версией хита "Снег". Через 20 лет Билык перевела трек, наделив его особой чувственностью.

Теги:
#Гарик Кричевский #Украинская песня #Евгений Рыбчинский #Павло Зибров