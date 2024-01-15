"Кияночка": Гарик Кричевский поразил фанатов украинской версией хита (видео)
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Почитатели творчества Кричевского восприняли интерпретацию известной песни как неплохую заявку на свой, украинский, "блатной шансон"
Полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило украинских звезд. Многие из них стали переводить свои русскоязычные хиты, увлекшись процессом украинизации, в частности Оля Полякова, Макс Барских, Monatik и другие артисты начали по-новому доносить до аудитории свои песни.
А недавно украинский шансонье Гарик Кричевский, всю жизнь писавший песни на русском, перевел "Киевлянку" на украинский. Эту интерпретацию восприняли по-разному, однако большинство оценили новинку как неплохую заявку на украинский "блатной шансон".
Еще до выхода "Киевлянки" автор песен и продюсер Евгений Рыбчинский, помогавший Гарику Кричевскому, отметил, что новый вариант песни станет настоящим хитом. Интересно, что в клипе снялся старый товарищ Гарика Кричевского – почитатель женщин Павел Зибров.
Некоторые придирчивые украинцы обратили внимание, что в тексте есть ошибка, потому что правильно обращаться — "киянко, квіточко". А в песне звучит так.
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!
Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,
А чарівна чорнобрива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!"
А в YouTube подписчики выразили преимущественно свой восторг, потому что песня имеет неповторимый шарм.
- "Спасибо за песню. Любим и ждем в Германии"
- "Как волшебно зазвучала "Кияночка". Наш язык замечательный и певучий"
- "Не думала, что так можно перевести песню. Хотя вариант перевода Юрия Руденко мне тоже очень нравился!!!"
- "Интересный перевод, невероятное звучание!"
- "Получаешь удовольствие! Браво, маэстро!"
Ранее "Телеграф" писал, что Ирина Билык умилила фанатов украинской версией хита "Снег". Через 20 лет Билык перевела трек, наделив его особой чувственностью.