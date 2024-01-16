Селена Гомез у червоно-чорному, Джессіка Честейн - в зеленому з паєтками: найяскравіші наряди на церемонії "Еммі 2024"(фото)
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Зірки мали неперевершений вигляд у брендових вбраннях
Церемонія "Еммі", на якій нагороджуються найкращі серіали, шоу та їхні творці, традиційно відбувалася у вересні. Однак через страйки у Голлівуді вона перенеслася на січень 2024, як і нагородження премією "Оскар".
Цього року зірки обрали елегантні, стримані та водночас яскраві наряди. Багато зірок було в довгих сукнях в підлогу.
Найяскравіші образи на церемонії "Еммі 2024"
Селена Гомез обрала бежеву сукню до підлоги від Oscar de la Renta з чорно-червоними паєтками. Вона чудово підкреслила її пишні груди та ідеальну фігуру. Доповнила образ акторка діамантовим намистом від Tiffany & Co та сережками того ж бренду.
Джессіка Честейн зупинила свій вибір на неоново-зеленій сукні від Gucci з глибоким декольте та бахромою в нижній частині. 46-річна зірка вирішила доповнити образ акцентними сережками та ліловою помадою.
Вагітна С’юкі Вотерхаус також обрала довгу червону сукню від Valentino з розрізами. Великий бант на талії зроби образ милим та красивим. ЇЇ особливий стан неабияк прикрасив червоний наряд з відкритою спиною.
Дженна Ортега зупинила свій вибір на прозорій пишній сукні з квітковими вставками та відкритими плечима. Доповнила образ акторка туфлями на підборах, які ідеально пасували під вбрання та прикрасами на шиї та руках.
Сара Снук обрала довгу червону сукню від Vivienne Westwood з невеликим декольте і відкритими плечима. Прикраси від Cartier ідеально доповнили її образ. 36-річна акторка мала неперевершений вигляд.
Раніше "Телеграф" розповідав, які наряди обрали знаменитості для церемонії "Золотий глобус 2024". Багато зірок були в червоному.