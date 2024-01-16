Селена Гомез у червоно-чорному, Джессіка Честейн - в зеленому з паєтками: найяскравіші наряди на церемонії "Еммі 2024"(фото)

Зірки мали неперевершений вигляд у брендових вбраннях

Церемонія "Еммі", на якій нагороджуються найкращі серіали, шоу та їхні творці, традиційно відбувалася у вересні. Однак через страйки у Голлівуді вона перенеслася на січень 2024, як і нагородження премією "Оскар".

Цього року зірки обрали елегантні, стримані та водночас яскраві наряди. Багато зірок було в довгих сукнях в підлогу.

Найяскравіші образи на церемонії "Еммі 2024"

Селена Гомез обрала бежеву сукню до підлоги від Oscar de la Renta з чорно-червоними паєтками. Вона чудово підкреслила її пишні груди та ідеальну фігуру. Доповнила образ акторка діамантовим намистом від Tiffany & Co та сережками того ж бренду.

Селена Гомез у вишуканій сукні від від Oscar de la Renta. Фото: Getty Images

Джессіка Честейн зупинила свій вибір на неоново-зеленій сукні від Gucci з глибоким декольте та бахромою в нижній частині. 46-річна зірка вирішила доповнити образ акцентними сережками та ліловою помадою.

Джессіка Честейн в розішній сукні від Guccі. Фото: Getty Images

Вагітна С’юкі Вотерхаус також обрала довгу червону сукню від Valentino з розрізами. Великий бант на талії зроби образ милим та красивим. ЇЇ особливий стан неабияк прикрасив червоний наряд з відкритою спиною.

С'юкі Вотерхаус у червоній сукні від Valentino. Фото: Getty Images

Дженна Ортега зупинила свій вибір на прозорій пишній сукні з квітковими вставками та відкритими плечима. Доповнила образ акторка туфлями на підборах, які ідеально пасували під вбрання та прикрасами на шиї та руках.

Дженна Ортега в ніжній пишній сукні. Фото: Getty Images

Сара Снук обрала довгу червону сукню від Vivienne Westwood з невеликим декольте і відкритими плечима. Прикраси від Cartier ідеально доповнили її образ. 36-річна акторка мала неперевершений вигляд.

Сара Снук в яскравій сукні від Vivienne Westwood. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, які наряди обрали знаменитості для церемонії "Золотий глобус 2024". Багато зірок були в червоному.