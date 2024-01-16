Селена Гомез в красно-черном, Джессика Честейн – в зеленом с пайетками: самые яркие наряды на церемонии "Эмми 2024" (фото)

Звезды выглядели непревзойденно в брендовых нарядах

Церемония "Эмми", на которой награждаются лучшие сериалы, шоу и их создатели, традиционно проходила в сентябре. Однако из-за стачек в Голливуде она перенеслась на январь 2024 года, как и награждение премией "Оскар".

В этом году звезды выбрали элегантные, сдержанные и одновременно яркие наряды. Многие звезды были в длинных платьях в пол.

Самые яркие образы на церемонии "Эмми 2024"

Селена Гомез выбрала бежевое платье в пол от Oscar de la Renta с черно-красными пайетками. Она прекрасно подчеркнула ее пышную грудь и идеальную фигуру. Дополнила образ актриса бриллиантовым ожерельем от Tiffany & Co и серьгами того же бренда.

Селена Гомез в изысканном платье от Oscar de la Renta. Фото: Getty Images

Джессика Честейн остановила свой выбор на неоново-зеленом платье от Gucci с глубоким декольте и бахромой в нижней части. 46-летняя звезда решила дополнить образ акцентными серьгами и лиловой помадой.

Джессика Честейн в розовом платье от Gucci. Фото: Getty Images

Беременная Сьюки Уотерхаус также выбрала длинное красное платье от Valentino с разрезами. Большой бант на талии сделай образ милым и красивым. Ее особое состояние изрядно украсил красный наряд с открытой спиной.

Сьюки Уотерхаус в красном платье от Valentino. Фото: Getty Images

Дженна Ортега остановила свой выбор на прозрачном пышном платье с цветочными вставками и открытыми плечами. Дополнила образ актриса туфлями на каблуке, идеально подходящими под наряды и украшениями на шее и руках.

Дженна Ортега в нежном пышном платье. Фото: Getty Images

Сара Снук выбрала длинное красное платье от Vivienne Westwood с небольшим декольте и открытыми плечами. Украшения от Cartier идеально дополнили ее образ. 36-летняя актриса выглядела непревзойденно.

Сара Снук в ярком платье от Vivienne Westwood. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие наряды выбрали знаменитости для церемонии "Золотой глобус 2024". Многие звезды были в красном.