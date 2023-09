Церемония "Оскар" в этом году не состоится: названа причина

Забастовки в Голливуде продолжаются, поэтому о вручении наград речь не идет

Культовая церемония "Оскар" этой осенью не состоится из-за протестов актеров и сценаристов в Голливуде, которые длятся больше месяца. Мероприятие решено отложить на 2024 год.

Как сообщает Vanity Fair, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что гала-концерт переносится на 9 января 2024 года. Первоначально его проведение планировалась 18 ноября 2023 года.

Так, во время забастовок многие знаменитости отказались от визитов на различные церемонии и кинофестивали, поэтому проведение 14-го "Оскара" вряд ли было бы возможно в таких условиях. Интересно, что это второй случай в истории награды, когда проведения церемонии оказалось под угрозой. До этого "Оскар" был официально отменен один раз: в 2021 году из-за короновирусной пандемии.

Сообщается, что январь 2024 года может стать насыщенным на события, связанные с награждениями. Так, церемония вручения премии "Эмми" была перенесена на 15 января, "Золотой глобус" планируется 7 января, "Выбор критиков" — 14 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что что к забастовкам SAG-AFTRA And WGA Go On Strike присоединяются все больше звезд, требуя достойной оплаты и урегулирования использования искусственного интеллекта. Недавно на акции протеста появились без макияжа и в простых нарядах актрисы Элизабет Бэнкс и Эми Адамс, а ранее с плакатом на страйке шагала звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью.