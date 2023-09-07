Церемонія "Оскар" цього року не відбудеться: названо причину

Страйки в Голлівуді продовжуються, тому про вручення нагород не йдеться

Культова церемонія "Оскар" цієї осені не відбудеться через протести акторів та сценаристів у Голлівуді, які тривають понад місяць. Захід вирішено відкласти на 2024 рік.

Як повідомляє Vanity Fair, Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила, що гала-концерт переноситься на 9 січня 2024 року. Спочатку його проведення планувалося 18 листопада 2023 року.

Так, під час страйків багато знаменитостей відмовилися від візитів на різні церемонії та кінофестивалі, тому проведення 14-го "Оскара" навряд чи було б можливим у таких умовах. Цікаво, що це другий випадок в історії нагороди, коли проведення церемонії опинилося під загрозою. До цього "Оскара" було офіційно скасовано один раз: у 2021 році через коронавірусну пандемію.

Повідомляється, що січень 2024-го може стати насиченим на події, пов’язані з нагородженнями. Так, церемонія вручення премії "Еммі" була перенесена на 15 січня, "Золотий глобус" планується 7 січня, "Вибір критиків" — 14 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до страйків SAG-AFTRA та WGA Go On Strike приєднуються все більше зірок, вимагаючи гідної оплати та врегулювання використання штучного інтелекту. Нещодавно на акції протесту з’явилися без макіяжу і в простих вбраннях актриси Елізабет Бенкс та Емі Адамс, а раніше з плакатом на страйку йшла зірка "Опенгеймера" Флоренс П’ю.