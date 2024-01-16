"Чекаємо на поповнення": блогерка Даша Євтух повідомила про вагітність (фото)

Блогерка виклала допис, однак у сторіс з коментарями не вийшла

Блогерка Даша Євтух що стала відомою завдяки тому, що вела блог, де розповідала про своє сільське життя.. Нещодавно стало відомо, що вона вийшла заміж за депутата Олександра Глазова. Тепер учасниця "МастерШеф-11" поділилася, що вони з чоловіком чекають на поповнення у сім’ї.

На своїй сторінці в Instagram Даша Євтух поділилася фото та повідомила про свій особливий стан. На знімку — блогерка з обранцем в білих костюмах ніжно тримаються за руки.

"Чекаємо на поповнення" — коротко та мило підписала фото дівчина. Для фотосесії блогерка обрала білий наряд з глибоким декольте, акцентом якого став червоний манікюр. Її волосся розпущене та його розвиває вітер. Коханий Даші теж в білому. Вийшов дуже красивий сімейний образ. Вони з трепетом дивляться один на одного з коханням.

У коментарях шанувальники вітають подружжя та радіють поповненню молодої сім’ї. Зіркові колеги теж привіталии пару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катерина Тишкевич вперше розповіла, що з нею трапилося та чому вона потрапила в реанімацію. Також акторка поділилася, чи буде подавати до суду на лікарню, в якій в неї стався сепсис.