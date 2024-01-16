"Ждем пополнения": блоггер Даша Евтух сообщила о беременности (фото)

Блогерша выложила пост, однако в сторис с комментариями не вышла

Блогерка Даша Евтух стала известной благодаря тому, что вела блог, где рассказывала о своей деревенской жизни. Недавно стало известно, что она вышла замуж за депутата Александра Глазова. Теперь участница "МастерШеф-11" поделилась, что они с мужем ждут пополнения в семье.

На своей странице в Instagram Даша Евтух поделилась фото и сообщила о своем особом состоянии. На снимке — блоггер с избранником в белых костюмах нежно держится за руки.

"Ждем пополнения" — коротко и мило подписала фото девушка. Для фотосессии блоггер выбрала белый наряд с глубоким декольте, акцентом которого стал красный маникюр. Ее волосы распущены и их развивает ветер. Возлюбленный Даши тоже в белом. Получился очень красивый семейный образ. Они с трепетом смотрят друг на друга с любовью.

В комментариях поклонники поздравляют супругов и радуются пополнению молодой семьи. Звездные коллеги тоже поздравили пару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что с ней произошло и почему она попала в реанимацию. Также актриса поделилась, будет ли подавать в суд на больницу, где у нее произошел сепсис.