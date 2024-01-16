90-річна акторка Джоан Коллінз ошелешила появою на червоній доріжці Еммі (фото)

Джоан Коллінз була неперевершеною на червоній доріжці

На цьогорічній церемонії вручення премії Еммі у театрі Пікок у Лос-Анджелесі було безліч вишуканих гостей в яскравих образах. Але всіх затьмарила поява 90-річної британської акторки Джоан Коллінз, яка просто сяяла на світській церемонії.

Джоан прийшла не одна, а з чоловіком Персі Гібсоном. 90-річна жінка мала приголомшливий вигляд та прикувала всі погляди до себе.

Зірка серіалу "Династія" вийшла на червону доріжку в розкішній блискучій сукні від дизайнерки Jenny Packham. Вбрання ніжно-блакитного кольору було оздоблене паєтками та камінням, красиво доповнили образ елегантні рукавички білого кольору.

Джоан Коллінз і Тараджі Генсон на сцені. Фото Getty Images

Також акторка обрала для заходу сережки від Swarovski та кілька браслетів, а блискучі туфлі-човники стали гармонійним завершенням елегантного "луку".

Джоан Коллінз у поважному віці все ще на коні

Вечірній макіяж на обличчі та красива укладка дуже пасують Джоан Коллінз. Перед камерами жінка впевнено позувала сама і разом зі своїм чоловіком.

Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії вручення премії Emmy Awards 2024 вшанували Меттью Перрі. Масштабний захід був наповнений не лише радісними митями, зірки Голлівуду згадали і про непоправні втрати, яких зазнав зірковий світ.