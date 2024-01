На Emmy Awards 2024 зворушливо згадали про Меттью Перрі

На церемонії вручення премії Emmy Awards 2024 вшанували Перрі

15 січня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Emmy Awards 2024, де можна було побачити цілий букет знаменитостей в яскравих образах. Масштабний захід був наповнений не лише радісними митями, зірки Голлівуду згадали і про непоправні втрати, яких зазнав зірковий світ.

Зокрема на заході вшанували пам’ять актора Меттью Перрі, якого не стало восени 2023, про це пише Daily Mail. Перрі здобув популярність завдяки ролі кумедного Чендлера в культовому серіалі "Друзі".

Під час виконання I'll Be There For You

Американський співак Чарлі Пут на заході виконав триб’ют. Він заспівав пісню I'll See You Again, яка була присвячена покійному Полу Вокеру. До виконавця долучився дует The War and Treaty, який зворушливо виконав пісню з "Друзів" I'll Be There For You.

Також на екрані показали фотографії кінолегенд, які Голлівуд втратив у 2023 році. Останнім з них показали Меттью Перрі, після чого зірвався шквал аплодисментів.

Серіал "Друзі" був феноменом попкультури

Раніше "Телеграф" писав, що стала відома причина смерті Меттью Перрі. Актор помер у результаті "гострого впливу кетаміну" та утоплення.