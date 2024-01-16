На Emmy Awards 2024 трогательно вспомнили о Мэттью Перри
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На церемонии вручения премии Emmy Awards 2024 почтили Перри
15 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Emmy Awards 2024, где можно было увидеть целый букет знаменитостей в ярких образах. Масштабное мероприятие было наполнено не только радостными мгновениями, звезды Голливуда вспомнили и о непоправимых потерях для актерского мира звезд.
В частности, на мероприятии почтили память Мэттью Перри, которого не стало осенью 2023, об этом пишет Daily Mail. Перри получил известность благодаря роли забавного Чендлера в культовом сериале "Друзья".
Американский певец Чарли Пут на мероприятии исполнил трибьют. Он спел песню I’ll See You Again, которая была посвящена покойному Полу Уокеру. К исполнителю присоединился дуэт The War and Treaty, трогательно исполнивший песню из "Друзей" I’ll Be There For You.
Также на экране показали фотографии кинолегенд, которые потерял Голливуд в 2023 году. Последним из них показали Мэттью Перри, после чего зал взорвался аплодисментами.
Ранее "Телеграф" писал, что стала известна причина смерти Мэттью Перри. Актер умер в результате "острого влияния кетамина" и утопления.