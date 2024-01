На Emmy Awards 2024 трогательно вспомнили о Мэттью Перри

На церемонии вручения премии Emmy Awards 2024 почтили Перри

15 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Emmy Awards 2024, где можно было увидеть целый букет знаменитостей в ярких образах. Масштабное мероприятие было наполнено не только радостными мгновениями, звезды Голливуда вспомнили и о непоправимых потерях для актерского мира звезд.

В частности, на мероприятии почтили память Мэттью Перри, которого не стало осенью 2023, об этом пишет Daily Mail. Перри получил известность благодаря роли забавного Чендлера в культовом сериале "Друзья".

Во время исполнения I’ll Be There For You

Американский певец Чарли Пут на мероприятии исполнил трибьют. Он спел песню I’ll See You Again, которая была посвящена покойному Полу Уокеру. К исполнителю присоединился дуэт The War and Treaty, трогательно исполнивший песню из "Друзей" I’ll Be There For You.

Также на экране показали фотографии кинолегенд, которые потерял Голливуд в 2023 году. Последним из них показали Мэттью Перри, после чего зал взорвался аплодисментами.

Сериал "Друзья" был феноменом попкультуры

Ранее "Телеграф" писал, что стала известна причина смерти Мэттью Перри. Актер умер в результате "острого влияния кетамина" и утопления.