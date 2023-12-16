Стала известна причина смерти Мэттью Перри: подвел один препарат

Всю жизнь актер боролся с зависимостями

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти канадо-американского актера и сценариста Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Он скончался в результате "острого влияния кетамина" и утопления.

В отчете, опубликованном Управлением судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, сказано, что в крови Перри обнаружили положительный результат на кетамин, пишет CNN. Этот препарат применяется для лечения депрессии и тревожных расстройств. Смерть актера признана несчастным случаем.

"При высоких уровнях кетамина, выявленных в его посмертных образцах крови, основные летальные исходы были бы как от чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы, так и от угнетения дыхания", — сказано в отчете о результатах вскрытия тела Мэттью Перри.

Для справки: Кетамин — диссоциативный анестетик, используемый для блокирования боли и успокоения пациентов во время медицинских процедур. Кетамин был первоначально одобрен в качестве анестетика и успешно использовался в течение более полувека. Однако, за последнее десятилетие, этот препарат все чаще используется психиатрами для лечения расстройств настроения, таких как резистентная к лечению депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Несколько исследований показали, что он эффективен для лечения суицидальных мыслей и идей.

Напомним, 29 октября 2023 года тело актера без признаков жизни обнаружили в джакузи его роскошного дома в известном районе Лос-Анджелеса — Пасифик-Палисейдс. Хотя при жизни Перри злоупотреблял наркотиками и алкоголем, рядом с телом не было никаких наркотических веществ. Звезду похоронили на лос-анжелесском кладбище Форест-Лаун, которое находится напротив студии Warner Bros Studios, где на протяжении дести лет снимали "Друзей".

Как рассказывал "Телеграф", хотя Мэттью Перри прожил успешную жизнь, он вел тяжелую борьбу с алкоголизмом и наркотиками. Сам он рассказывал, что проходил детоксикацию более 25 раз, в первый раз — в 26 лет. По словам актера, он потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы стать трезвым, и в конце концов одержал победу. Перри не употреблял наркотики и алкоголь с мая 2021 года. Актер не был женат и не имел детей.