Стала відома причина смерті Меттью Перрі: підвів один препарат

Все життя актор боровся із залежностями

Судово-медична експертиза встановила причину смерті канадо-американського актора та сценариста Меттью Перрі, найбільш відомого за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі". Він помер у результаті "гострого впливу кетаміну" та утоплення.

У звіті, опублікованому Управлінням судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, сказано, що у крові Перрі виявили позитивний результат на кетамін, пише CNN. Цей препарат застосовується для лікування депресії та тривожних розладів. Смерть актора визнана нещасним випадком.

"При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання", — йдеться у звіті про результати розтину тіла Меттью Перрі.

Для довідки: Кетамін – дисоціативний анестетик, який використовується для блокування болю та заспокоєння пацієнтів під час медичних процедур. Кетамін був спочатку схвалений як анестетик і успішно використовувався протягом понад півстоліття. Однак, за останнє десятиліття цей препарат все частіше використовується психіатрами для лікування розладів настрою, таких як резистентна до лікування депресія, тривожні розлади та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Декілька досліджень показали, що він ефективний для лікування суїцидальних думок та ідей.

Нагадаємо, 29 жовтня 2023 року тіло актора без ознак життя виявили в джакузі його розкішного будинку у відомому районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс. Хоча за життя Перрі зловживав наркотиками та алкоголем, поряд із тілом не було жодних наркотичних речовин. Зірку поховали на лос-анжелеському цвинтарі Форест-Лаун, який розташований навпроти студії Warner Bros Studios, де впродовж десяти років знімали "Друзів".

Як розповідав "Телеграф", хоча Меттью Перрі прожив успішне життя, він вів тяжку боротьбу з алкоголізмом та наркотиками. Сам він розповідав, що проходив детоксикацію понад 25 разів, уперше – у 26 років. За словами актора, він витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб стати тверезим, і зрештою здобув перемогу. Перрі не вживав наркотиків та алкоголю з травня 2021 року. Актор не був одружений та не мав дітей.