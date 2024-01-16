90-летняя актриса Джоан Коллинз ошарашила появлением на красной дорожке Эмми (фото)

Джоан Коллинз была непревзойденной на красной дорожке

На нынешней церемонии вручения премии Эмми в театре Пикок в Лос-Анджелесе было множество изысканных гостей в ярких образах. Но всех затмило появление 90-летней британской актрисы Джоан Коллинз, которая просто сияла на светской церемонии.

Джоан пришла не одна, а с мужем Перси Гибсоном. 90-летняя женщина выглядела потрясающе и приковала все взгляды к себе.

Звезда сериала "Династия" вышла на красную дорожку в роскошном блестящем платье от дизайнера Jenny Packham. Наряд нежно-голубого цвета был украшен пайетками и камнями, красиво дополнили образ элегантной леди перчатки белого цвета.

Джоан Коллинз и Тараджи Хенсон на сцене. Фото Getty Images

Также актриса выбрала для мероприятия серьги от Swarovski и несколько браслетов, а блестящие туфли-лодочки стали гармоничным завершением элегантного "лука".

Джоан Коллинз в почтенном возрасте все еще на коне

Вечерний макияж на лице и красивая укладка очень подходят Джоан Коллинз. Перед камерами женщина уверенно позировала сама и вместе со своим мужем.

Ранее "Телеграф" писал, что на церемонии вручения премии Emmy Awards 2024 почтили Мэттью Перри. Масштабное мероприятие было наполнено не только радостными мгновениями, звезды Голливуда вспомнили и о непоправимых потерях, понесенных звездным миром.