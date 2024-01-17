Екскоханий Могилевської прокоментував удочеріння співачкою двох дітей

Олександр Ягольник пояснив, що значить для Могилевської материнство

Співачка Наталя Могилевська нещодавно зважилася на важливий крок та удочерила двох дівчаток. Перший продюсер та її колишній коханий Олександр Ягольник висловився щодо нового статусу артистки.

Ягольник в коментарі OBOZ пояснив, що був втішений, почувши таку радісну новину. Він додав, що очікував, що Наталя колись зважиться на такий важливий крок.

Могилевська стала мамою для двох сестричок

"Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюся, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоб удочерити когось. І зараз дуже тішуся з того, як розпорядилася доля", – наголосив Олександр.

Завдяки Ягольнику Могилевська стала відомою співачкою

Продюсер переконаний, що Могилевська точно впорається з роллю мами, адже вона досвідчена жінка.

"Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою", – резюмував продюсер.

Додамо, що Наталя Могилевська з чоловіком Валентином віднедавна стали батьками для дівчаток двох та десяти років. Співачка наголошувала, що до удочеріння єдиною родиною для неї були шанувальники, а тепер вона почувається щасливою.

Українські зірки та шанувальники творчості Наталі дуже бурхвило відреагували на цю подію та щиро пораділи за сім'ю Могилевської. Проте не обійшлося і без негативу — дехто вважає, що знаменитість все це зробила для піару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фаворитка "Холостяка-12" Вікторія Варлей вперше стала мамою. 1 січня вона народила дівчинку, але певний час не розголошувала приємну новину.