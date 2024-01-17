Экс-любимый Могилевской прокомментировал удочерение певицей двух детей

Александр Ягольник объяснил, что значит для Могилевской материнство

Певица Наталья Могилевская недавно решилась на важный шаг и удочерила двух девочек. Первый продюсер и ее бывший любимый Александр Ягольник высказался по поводу нового статуса артистки.

Ягольник в комментарии OBOZ объяснил, что был рад, услышав такую чудесную новость. Он добавил, что ожидал, что Наталья когда-нибудь решится на такой важный шаг.

Могилевская стала мамой для двух сестер

"Любой женщине хочется реализовать свои материнские чувства, и я, признаюсь, так себе и думал и чувствовал, что наконец Наталья остановится на том, чтобы удочерить кого-то. И сейчас очень радуюсь тому, как распорядилась ее судьба", — подчеркнул Александр.

Благодаря Ягольнику Могилевская стала известной певицей

Продюсер уверен, что Могилевская точно справится с ролью мамы, ведь она опытная женщина.

"Думаю, что из Могилевской выйдет отличная мама и свое желание материнства она реализует в полной мере", – резюмировал продюсер.

Добавим, что Наталья Могилевская с мужем Валентином недавно стали родителями для девочек двух и десяти лет. Певица отмечала, что до удочерения единственной семьей для нее были поклонники, а теперь она чувствует себя счастливой.

Украинские знаменитости и поклонники творчества звезды очень бурно отреагировали на это событие и искренне порадовались за семью Могилевской. Однако не обошлось и без негатива – некоторые считают, что знаменитость все это сделала для пиара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фаворитка "Холостяка-12" Виктория Варлей впервые стала мамой. 1 января она родила девочку, но некоторое время не разглашала приятную новость.