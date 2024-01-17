Слава Камінська обзавелась бойфрендом та обмовилась, як звати коханого (фото)

Особистість чоловіка Слава Камінська поки що приховує

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно отримала неочікувану пропозицію від російської блогерки Самойлової, вперше засвітилася зі своїм обранцем, особистість якого вона тримає в таємниці. Артистка провела відпустку з коханим на іспанському острові Тенеріфе.

Повертаючись з острова, Слава у своєму Instagram опублікувала світлину, де вони з чоловіком зображені в літаку. Виконавиця з гумором написала: "Гуляща мати летить додому. Погуляли і вистачить".

"Погуляли і вистачить", - з гумором зазначила виконавиця

На фото Слава сперлася на коханого, а він пригорнувся до неї.

Обличчя чоловіка Камінська поки що приховує. А ім’я обранця Слава ненароком назвала. Раніше виконавиця оприлюднила відео, де звернулася до таємничого супутника, назвавши його Олексій.

Додамо, що навесні 2023 року стало відомо, що Камінська не самотня. Знаменитість тоді натякала, що її обранець є іноземцем.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.