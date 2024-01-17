Слава Каминская обзавелась бойфрендом и оговорилась, как зовут любимого (фото)

Личность мужчины Слава Каминская пока скрывает

Украинская певица Слава Каминская, недавно получившая неожиданное предложение от российской блогерши Самойловой, впервые засветилась со своим избранником, личность которого она держит в тайне. Артистка провела отпуск с любимым на испанском острове Тенерифе.

Возвращаясь с отпуска, Слава в своем Instagram опубликовала фотографию, где они с мужчиной изображены в самолете. Исполнительница с юмором написала: "Гулящая мать летит домой. Погуляли и хватит".

"Погуляли и хватит", – с юмором отметила исполнительница

На фото Слава оперлась на любимого, а он прильнул к ней.

Лицо мужчины Каминская пока скрывает. А имя избранника Слава как-то назвала. Ранее исполнительница обнародовала видео, где обратилась к таинственному спутнику, назвав его Алексей.

Добавим, что весной 2023 стало известно, что Каминская не одинока. Знаменитость тогда намекала, что ее избранник является иностранцем.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.