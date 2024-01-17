Співачка, яку засудили на три роки в Білорусі, нарешті вільна (фото)

Дівчину засудили до трьох років домашнього арешту

Якщо відомий виконавець Сергій Пархоменко (Серьога) втік до Білорусі та сумує за радянськми часами, то іншим свідомим зіркам диктатура не до смаку. В Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за зразком Путіна, витравлює все свободолюбиве та змістовне, наповнене сенсами цивілізованого світу.

Зокрема білоруська співачка та учасниця "Голосу країни-8" Мерієм Герасименко у 2022 році поплатилася за виконання в Мінську пісні українського гурту "Океан Ельзи". Дівчину за це арештували та засудили до трьох років домашнього арешту і лише зараз вона змогла відчути кайф свободи та покинула Білорусь, про що написала в Instagram.

"Доббі вільний", — коротко написала виконавиця, опублікувавши фото з літака. Знаменитість наголосила, що ці слова для неї наповнені глибоким змістом, адже для співачки свобода дуже багато значить.

Мерієм змогла вирватися з неволі

"Свобода пересування, свобода думок, свобода займатися тим, що любиш і чим гориш. Свобода – це найголовніше для мене. Сьогодні я прокинулася щасливою… Я покинула Білорусь!", — зазначила Мерієм.

Евакуюватися з Білорусі дівчині допоміг фонд BYSOL. Засновник організації Андрій Стрижак на сторінці у Facebook уточнив, що це був складний та тривалий процес, але все минуло успішно.

Додамо, що 4 серпня 2022 року у мінському барі "Банки-пляшки" Мерієм Герасименко виконала хіт "Обійми".

Мерієм позбавили волі через виконання пісні "Обійми"

Це викликало лють у білоруської пропаганди. Артистку затримали, а згодом порушили кримінальну справу. Співачка отримала три роки "домашньої хімії". Так називається покарання у Білорусі, під час якого людина має майже постійно перебувати вдома.

Нагадаємо, що Мерієм Герасименко є солісткою гурту Meriem Band. У 2018 році вона брала участь в шоу "Голос країни".

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник телеведучий Андрій Доманський, який раніше працював на "Інтері". Він був відомий своїми скандальними заявами на концерті до 9 травня та участю у багатьох проєктах.