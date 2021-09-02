Кузьмин о новом ходатайстве о продлении домашнего ареста Медведчуку: Власть издевается над правосудием и всеми украинцами

Медведчуку вручили новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца

Расследование в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука давно завершено и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Как известно, расследование в отношении Медведчука давно завершено и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела. Это означает, что повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене. Это по закону. Но в Украине с недавних пор закон не действует.

Сегодня в 17.30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, т. к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить…

Вопрос: зачем оставлять Медведчука под домашним арестом, если ознакомление с делом происходит не у него дома, а в специальном помещении ГБР, оснащенном двумя стационарными видеокамерами, в присутствии адвокатов, следователя и двух оперативников, один из которых снимает на видео процесс ознакомления своей видеокамерой? И как Медведчук сможет уничтожить 67 томов дела? Да и зачем ему это, ведь прокуроры при расследовании допустили так много процессуальных нарушений, что обвинительного приговора по нему никогда не будет.

Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу. Другими словами, власть просто издевается. И даже не над Медведчуком. Власть издевается над правосудием и всем украинским народом. Что ж, посмотрим какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд?" — написал он.

Facebook Ренат Кузьмин

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.