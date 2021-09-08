Уязвимый регион по соседству с Приднестровьем: ждет ли Бессарабию судьба аннексированного Крыма?

Существует опасность того, что Путин попытается отрезать Бессарабию от остальной части Украины

23 августа Украина принимала высокопоставленных представителей более 40 стран на первый саммит "Крымской платформы". Эта дипломатическая инициатива направлена на то, чтобы вновь поставить на повестку дня на международном уровне вопрос о российской оккупации украинского Крымского полуострова.

Майкл Дракман, штатный руководитель программы по Украине в Международном республиканском институте, в своей статье на сайте "Atlantic Council" проводит параллели между Крымом и Бессарабией и дает свою оценку ситуации, в которой находится регион. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Пока Киев работает над привлечением внимания международной общественности к оккупированному Крыму, другой регион Украины по-прежнему остается особенно уязвимым для возможных вероломных действий Москвы.

Бессарабия — это многокультурный регион в Одесской области на юго-западе Украины, имеющий много общих черт, которые способствовали захвату Крыма Кремлем в 2014 году. Этнически разнообразная и физически изолированная от остальной Украины, Бессарабия представляет собой в основном русскоязычный регион с населением около 600 тыс человек, где кремлевские СМИ имеют необычно высокий уровень влияния.

Бессарабия — многокультурный регион в Одесской области на юго-западе Украины

Между тем, в соседней подконтрольной Кремлю Приднестровской сепаратистской республике размещается значительное число российских военных подразделений. Эти войска потенциально могут повторить роль "зеленых человечков", захвативших Крым семь лет назад.

"Зеленые человечки" захватили Крым для Владимира Путина

Сегодняшняя Бессарабия географически ограничена двумя большими реками, Днестром на севере и Дунаем на юге, которая также образует границу, отделяющую Украину от государства-члена ЕС Румынии. Это потрясающий регион с обилием прекрасных сельскохозяйственных угодий и береговой линией Черного моря. Уникальные туристические достопримечательности включают Вилково в устье Дуная, украинскую версию Венеции, где население путешествует в основном на лодках по каналам, которые составляют причудливые улицы города.

Вилково - украинская Венеция

Этот живописный регион может стать серьезной проблемой для национальной безопасности. Чтобы этого не произошло, Украине следует усвоить уроки 2014 года, направив внимание и ресурсы на Бессарабию для устранения факторов, которые в противном случае могли бы быть использованы Кремлем для дальнейшего подрыва суверенитета и территориальной целостности страны.

Проблемы логистики

Одной из ключевых черт Крыма и Бессарабии является изоляция. В годы, предшествовавшие событиям 2014 года, добраться в Крым с материковой части Украины было непросто. Дороги на полуостров в целом были в ужасном состоянии, ночной поезд из Киева был некомфортабельным, а поездка слишком долгой. Это означало, что полеты были единственным реальным вариантом, но билеты часто были дорогими, а действующих рейсов было немного. На практике украинцам зачастую было дешевле и удобнее провести отпуск в Турции.

Эта отдаленность от материковой части Украины напрямую способствовала сокращению социальных контактов и ограничению участия Крыма в процессах построения национальной идентичности, которые имели место в других частях Украины после обретения независимости. С 1991 года Кремль работал над расширением и использованием этого неформального разрыва, терпеливо закладывая основы для возможного военного захвата полуострова весной 2014 года.

Как и Крым, Бессарабия физически удалена и имеет поразительно плохие логистические связи с остальной Украиной. Одиночный мост с одной полосой движения в каждом направлении соединяет регион с остальной частью Одесской области через реку Днестр, а второй соединительный автомобильный маршрут должен проходить через территорию Молдовы в устье Днестра, всего в нескольких десятках километров от оккупированного Россией Приднестровья.

Мост через Днестр с одной полосой движения в каждом направлении соединяет Бессарабию с остальной частью Одесской области

Хотя ряд бессарабских городов, таких как Измаил, расположены вдоль реки Дунай, ни мост, ни паром не соединяют их напрямую с Румынией или ближайшим румынским городом Тулча, несмотря на то, что он находится достаточно близко. Вместо этого, в настоящее время требуется более трех часов пути по дороге через Молдову, чтобы пересечь Дунай и добраться до Тулчи.

Новый паром, соединяющий Орловку (расположенную примерно в 45 минутах езды на машине к западу от Измаила) до Исакчи в Румынии, был запущен в августе 2020 года, и является многообещающим началом более тесной интеграции. Однако дорога занимает еще примерно два часа. Для поездки в столицу, жители Измаила должны провести около 17 часов в поезде.

Этнический состав населения

Если до 2014 года в Крыму проживали преимущественно русские, украинцы, и крымскотатарские меньшинства, то сегодняшняя Бессарабия представляет собой скорее лоскутное одеяло из разных этнических групп. Тем не менее, стоит отметить, что в регионе нет украинского большинства. Официально украинцы составляют около 40% населения Бессарабии, наряду с русскими (20%), болгарами (20%), молдаванами (13%) и рядом более мелких этнических групп. Многие из этих сообществ составляют большинство в самобытных в культурном отношении селах, разбросанных по региону.

Преобладание неукраинских СМИ

Одним из факторов, объединяющих различные общины Бессарабии, является историческая связь с имперскими завоеваниями России в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков. Русский язык остается языком повседневной жизни во всем регионе. Часто можно увидеть, что запрещенные российские телеканалы транслируются дома или в кафе не только из Приднестровья, но также из Румынии и Молдовы. При этом у украиноязычных СМИ отсутствует как инфраструктура, так и аудитория.

Регион обделен вниманием центральной власти

Несмотря на то, что значительное внимание уделяется устранению последствий российской интервенции в Крыму и на востоке Украины, многие из тех же скрытых уязвимостей остаются без внимания в Бессарабии. Международное сообщество активно участвует в поддержке сообществ на востоке Украины, проживающих вблизи линии соприкосновения, в то время как многие также работают над решением вопросов, связанных с продолжающейся российской оккупацией Крыма и Донбасса. Подобные инициативы необходимы и в отношении Бессарабии.

Следует приложить усилия для проведения всесторонних социальных и политических исследований по всей Бессарабии для выявления потенциальных слабых мест, которые могут быть использованы Кремлем. Необходимо сделать гораздо больше для улучшения связи между регионом и остальной частью Украины. Сюда должны быть включены целевые инвестиции в модернизацию инфраструктуры, а также в продвижение туризма и привлечение большего числа украинцев в Бессарабию. Текущие инвестиционные проекты, заявленные правительством в рамках программы "Большое строительство", включают в себя всего несколько школ, стадионов и бассейн.

Надежда есть

Недавний визит президента Украины Владимира Зеленского на крошечный, но стратегически важный остров Змеиный, который находится в Черном море у берегов Бессарабии, стал положительным сигналом, свидетельствующим о том, что власти в Киеве признают необходимость уделять больше внимания безопасности региона в целом. Находясь на Змеином, Зеленский наблюдал за военными учениями, призванными отразить попытку Кремля захватить его. С учетом того, что необъявленная война между Россией и Украиной продолжается уже восьмой год, немногие будут готовы полностью исключить возможность такого нападения. Действительно, поскольку Путин явно намеревается продолжить свои попытки по дестабилизации Украины изнутри, Бессарабия представляет собой потенциально привлекательную цель.

Предыдущие попытки разжечь прокремлевский сепаратизм в регионе в 2015 году не увенчались успехом, но здесь нет места для самоуспокоения. Вместо этого, международному сообществу следует рассмотреть возможность определения Бессарабии в качестве приоритетного места, требующего внимания с точки зрения безопасности, и начать предлагать Украине большую помощь, поддерживая страну в ее усилиях по предотвращению опасности превращения региона в новый фронт неутихающей гибридной войны с Россией.

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