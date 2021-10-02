Итоги дня 2 октября: "Большая фракция" в Трускавце, подписи за отставку Разумкова, Саакашвили вывезли из Тбилиси

Вечерний дайджест главных новостей 2 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Украина продолжает удерживать высокие показатели по ежедневному приросту инфицированных коронавирусом. За 1 октября в стране выявили 11 809 новых случаев COVID-19.

"Большая фракция" в Трускавце

Трускавец

Депутаты фракции "Слуга народа", чиновники Кабмина и Офиса президента собрались для проведения двухдневного заседания в отеле "Rixos-Prykarpattya" в Трускавце.

На мероприятиях также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время встречи были представлены презентации наработанных программ по ряду сфер, включая военную безопасность, энергетическую независимость и верховенство права.

"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

Дмитрий Разумков

Фракция "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей для рассмотрения отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Саакашвили вывезли из Тбилиси

Михеил Саакашвили

Грузинские правоохранители содержат арестованного Михеила Саакашвили не в Тбилиси, а в тюрьме №12 в Рустави — городе неподалеку.

Стингу — 70

Стинг

Известный британский музыкант и актер Стинг, настоящее имя которого Гордон Самнер, 2 октября 2021 года отметил свое 70-летие.