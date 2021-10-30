"Ближайшие три недели будут критичными": главный санврач дал прогноз по этой волне коронавируса

Коронавирусная пандемия пока и не думает идти на спад

От нынешней волны коронавируса Украине придется отходить до января 2022 года, а через несколько месяцев начнется новая вспышка заболеваемости.

Такой неутешительный прогноз прозвучал от главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью изданию "Гордон".

Как объяснил представитель Министерства здравоохранения, наибольшая нагрузка этой волны коронавируса придется на окончание октября и начало ноября — всего около трех недель. Затем начнется снижение количества инфицированных.

"Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января, — отметил Игорь Кузин, тут же прогнозируя очередную волну: — Следующий подъем – март – апрель 2022 года".

По словам чиновника, сейчас украинские медики работают на пределе, ведь кроме коронавируса приходится справляться и с другими сезонными заболеваниями — ОРВИ, гриппом и т.п.

Кузин говорит, что количество инфицированных "короной" людей сейчас очень высоко. При этом в медсистеме ведется отдельная статистика — для тех пациентов, у которых COVID-19 подозревается, но результатов тестирования нет. Есть даже отдельные койкоместа в больницах, куда кладут "неподтвержденных" пациентов.

По мнению Игоря Кузина, уменьшению общего количества новых случаев коронавируса хорошо помогает адаптивный карантин. В противном случае — ситуация может выйти из под контроля.

К слову, не слишком позитивные прогнозы насчет заболеваемости делали и ученые НАН. Как сообщал "Телеграф", в ноябре суточное количество больных может превысить даже показатель в 35 тысяч.