Итоги дня 2 ноября: голосование по госбюджету, новая должность Яроша, поставки энергии из Беларуси
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Вечерний дайджест главных новостей 2 ноября.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро вторника, 2 ноября, зафиксировали 19 455 новых случаев коронавируса.
По состоянию на вторник, 2 ноября, "желтыми" остаются только два региона, а другие уже давно стали "красными" и "оранжевыми". Кроме того еще три региона могут пополнить список "красных областей".
В Украину начало поступать электричество из Беларуси
В связи с критической нехваткой угля на ТЭС Украины, 2 ноября начались поставки электроэнергии из Беларуси. Пока речь идет об аварийной помощи.
"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск
Крупного бизнесмена Владимира Галантерника, которого уже успели окрестить "серым кардиналом Одессы", объявили в розыск.
Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год. Его поддержали голосами 273 народных депутатов.
Ярош стал советником главы ВСУ
Дмитрий Ярош, ранее возглавлявший с 2013 по 2015 год организацию "Правый сектор", стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Зеленский снова встретился с Байденом
Глава украинского государства Владимир Зеленский, пребывая с официальным визитом в Соединенных Штатах, на одном из мероприятий еще раз пересекся с американским лидером Джозефом Байденом.
В сети раскрыли имя предполагаемого героя нового "Холостяка"
На фан-аккаунте шоу "Холостяк" появилась информация, что новым главным героем реалити стал американский актер украинского происхождения — Александр Топольский.
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