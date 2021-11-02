Итоги дня 2 ноября: голосование по госбюджету, новая должность Яроша, поставки энергии из Беларуси

Вечерний дайджест главных новостей 2 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро вторника, 2 ноября, зафиксировали 19 455 новых случаев коронавируса.

По состоянию на вторник, 2 ноября, "желтыми" остаются только два региона, а другие уже давно стали "красными" и "оранжевыми". Кроме того еще три региона могут пополнить список "красных областей".

В Украину начало поступать электричество из Беларуси

ЛЭП

В связи с критической нехваткой угля на ТЭС Украины, 2 ноября начались поставки электроэнергии из Беларуси. Пока речь идет об аварийной помощи.

"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск

Владимир Галантерник

Крупного бизнесмена Владимира Галантерника, которого уже успели окрестить "серым кардиналом Одессы", объявили в розыск.

Рада проголосовала за Госбюджет Украины на 2022 год

Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Госбюджета на следующий год. Его поддержали голосами 273 народных депутатов.

Ярош стал советником главы ВСУ

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош, ранее возглавлявший с 2013 по 2015 год организацию "Правый сектор", стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Зеленский снова встретился с Байденом

Байден и Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский, пребывая с официальным визитом в Соединенных Штатах, на одном из мероприятий еще раз пересекся с американским лидером Джозефом Байденом.

В сети раскрыли имя предполагаемого героя нового "Холостяка"

Александр Топольский

На фан-аккаунте шоу "Холостяк" появилась информация, что новым главным героем реалити стал американский актер украинского происхождения — Александр Топольский.