Запорожье выбилось в лидеры смертности: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 1 декабря

Запорожская область, наряду с Полтавской и Киевом попали в лидеры по заболеваемости.

В Украине в первый зимние день Минздрав отчитался про 11 960 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это больше чем накануне. Напомним, в предыдущий день в Украине фиксировали 10 554 заболевших коронавирусом. Среди новых случаев — 207 медиков и 1 088 детей.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

Кроме этого, согласно статистике:

летальных исходов — 557 (накануне — 561);

госпитализаций — 3629 (днем ранее — 1 749);

выздоровлений — 26 160 (на утро вторника 25 318);

вакцинированы — 233 471 человек, в том числе завершили курс иммунизации — 156 492 людей.

Больше всего заболевших в Киеве — 1592 человека. В ТОП-3 регионов также попали Полтавская (905) и Запорожская (760) области. Наименьшее количество новых случаев в Черниговской области (133).

Статистика смертности от коронавируса на утро среды показывает максимальный показатель в Запорожской области (61 человек), а минимальный — в Херсонской и Черновицкой (по 8 человек). До этого максимальные показатели были в Днепропетровской области.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин внес изменение в карантинное постановление в Украине — с 6 декабря изменятся условия жизни в "желтой зоне". Бары, рестораны, спортзалы и театры будут доступны только вакцинированным украинцам.