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Запорожье выбилось в лидеры смертности: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 1 декабря

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Количество госпитализаций выросло, по сравнению с предыдущим днем Новость обновлена 01 декабря 2021, 08:23
Количество госпитализаций выросло, по сравнению с предыдущим днем

Запорожская область, наряду с Полтавской и Киевом попали в лидеры по заболеваемости.

В Украине в первый зимние день Минздрав отчитался про 11 960 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это больше чем накануне. Напомним, в предыдущий день в Украине фиксировали 10 554 заболевших коронавирусом. Среди новых случаев — 207 медиков и 1 088 детей.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

Кроме этого, согласно статистике:

  • летальных исходов — 557 (накануне — 561);
  • госпитализаций — 3629 (днем ранее — 1 749);
  • выздоровлений — 26 160 (на утро вторника 25 318);
  • вакцинированы — 233 471 человек, в том числе завершили курс иммунизации — 156 492 людей.

Больше всего заболевших в Киеве — 1592 человека. В ТОП-3 регионов также попали Полтавская (905) и Запорожская (760) области. Наименьшее количество новых случаев в Черниговской области (133).

Статистика смертности от коронавируса на утро среды показывает максимальный показатель в Запорожской области (61 человек), а минимальный — в Херсонской и Черновицкой (по 8 человек). До этого максимальные показатели были в Днепропетровской области.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин внес изменение в карантинное постановление в Украине — с 6 декабря изменятся условия жизни в "желтой зоне". Бары, рестораны, спортзалы и театры будут доступны только вакцинированным украинцам.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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