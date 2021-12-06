Украина ужесточила правила карантина: что нужно знать и куда больше не пустят без COVID-сертификата
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Ограничения в "желтой" и "красной" зоне будут существенными для тех, у кого нет сертификатов о вакцинации
Украина с понедельника, 6 декабря, начинает жить по новым правилам адаптивного карантина. Наибольшее количество ограничений касается "желтой" и "красной" эпидемических зон.
Об этом "Телеграф" сообщает, опираясь на данные Министерства здравоохранения.
Новые правила для "желтой" зоны карантина
С 6 декабря в регионах, где введен "желтый" уровень эпидемической опасности, запрещено:
- работа учебных заведений, где весь персонал (100%) не получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19;
- проведение массовых мероприятий (исключение только для аттестации школьников и студентов);
- работа кинотеатров, театров, заведений культуры;
- работа кафе и ресторанов (кроме доставки и заказов навынос);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений размещений (исключение для гостиниц, санаториев и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Важно! Что весь вышеуказанный список запретов будет распространяться на невакцинированных граждан и коллективов. Во избежание запрета на работу в "желтой" зоне необходимо иметь:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (срок действия "желтого" сертификата сократили — теперь он действует 30 дней вместо 120);
- "зеленый" сертификат, международное свидетельство о вакцинации или иностранный COVID-сертификат (действуют 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с момента установления диагноза).
Новые правила "красной" зоны карантина
В "красной" зоне карантина с 6 декабря закроют:
- кафе, рестораны, бары (кроме адресной доставки и заказов навынос)
- школы, университеты и другие учебные заведения, где полный курс вакцинации не прошли 100% работников (исключение только для начальной школы и детсадов);
- ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;
- непродовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры, заведения культуры.
Важно! Во избежание этих ограничений персонал заведений и посетители должны быть вакцинированы на 100%, то есть получить две вакцины от COVID-19 и соответствующий документ об этом, или иметь отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19.
Неизменные правила для всех зон
На всех уровнях эпидемической опасности будет действовать ряд ограничений, не отменяемых даже наличием COVID-сертификатов. А именно:
- работа учебных заведений, где 50% учащихся и работников ушли на самоизоляцию;
- нахождение в общественных местах без документов;
- запрещается самовольно покидать место обсервации.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в каких регионах Украины наблюдается положительная динамика COVID-19 и кто совсем скоро перейдет в "желтую" зону карантина.
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