Украина ужесточила правила карантина: что нужно знать и куда больше не пустят без COVID-сертификата

Ограничения в "желтой" и "красной" зоне будут существенными для тех, у кого нет сертификатов о вакцинации

Украина с понедельника, 6 декабря, начинает жить по новым правилам адаптивного карантина. Наибольшее количество ограничений касается "желтой" и "красной" эпидемических зон.

Об этом "Телеграф" сообщает, опираясь на данные Министерства здравоохранения.

Новые правила для "желтой" зоны карантина

С 6 декабря в регионах, где введен "желтый" уровень эпидемической опасности, запрещено:

работа учебных заведений, где весь персонал (100%) не получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19;

проведение массовых мероприятий (исключение только для аттестации школьников и студентов);

работа кинотеатров, театров, заведений культуры;

работа кафе и ресторанов (кроме доставки и заказов навынос);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений размещений (исключение для гостиниц, санаториев и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Важно! Что весь вышеуказанный список запретов будет распространяться на невакцинированных граждан и коллективов. Во избежание запрета на работу в "желтой" зоне необходимо иметь:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (срок действия "желтого" сертификата сократили — теперь он действует 30 дней вместо 120);

"зеленый" сертификат, международное свидетельство о вакцинации или иностранный COVID-сертификат (действуют 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с момента установления диагноза).

Новые правила "желтой" зоны, вступившие в силу 6 декабря

Новые правила "красной" зоны карантина

В "красной" зоне карантина с 6 декабря закроют:

кафе, рестораны, бары (кроме адресной доставки и заказов навынос)

школы, университеты и другие учебные заведения, где полный курс вакцинации не прошли 100% работников (исключение только для начальной школы и детсадов);

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

непродовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры, заведения культуры.

Важно! Во избежание этих ограничений персонал заведений и посетители должны быть вакцинированы на 100%, то есть получить две вакцины от COVID-19 и соответствующий документ об этом, или иметь отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19.

Новые правила "красной" зоны, вступившие в силу 6 декабря

Неизменные правила для всех зон

На всех уровнях эпидемической опасности будет действовать ряд ограничений, не отменяемых даже наличием COVID-сертификатов. А именно:

работа учебных заведений, где 50% учащихся и работников ушли на самоизоляцию;

нахождение в общественных местах без документов;

запрещается самовольно покидать место обсервации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в каких регионах Украины наблюдается положительная динамика COVID-19 и кто совсем скоро перейдет в "желтую" зону карантина.