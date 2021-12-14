Количество смертей выросло вдвое: статистика коронавируса в Украине 14 декабря

Прирост новых больных в столице за сутки превысил 1000 случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 14 декабря, зафиксировали 7283 новых случаев коронавируса. Статистика после двухдневного спада снова пошла вверх – увеличилось как количество выздоровлений, так и количество смертей.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине зафиксировали:

1123 госпитализаций (днем ранее было 1456);

387 летальных исходов (до этого — 188);

27 130 выздоровлений (накануне поправились 9 966 человек).

В антилидерах заболеваемости этой поры снова оказался Киев — здесь обнаружили 1066 новых случаев COVID-19. Большое количество заболевших также зафиксировали в Полтавской (751), Черкасской (602), Запорожской (405) и Одесской (404) областях.

Меньше всего больных было на Херсонщине (21) и Житомирщине (37).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 3 570 448 человек;

поправились — 3 233 009

летальных исходов — 91 602

проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417

Напомним, что в некоторых регионах заболеваемость коронавирусом пошла на убыль. В частности, Хмельницкая и Винницкая область в ближайшее время перейдут из "красной" зоны в "желтую".

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине очередной раз расширили перечень профессий, которые подпадают под обязательную вакцинацию. Противников пообещали отстранить от работы.