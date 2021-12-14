Количество смертей выросло вдвое: статистика коронавируса в Украине 14 декабря
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Прирост новых больных в столице за сутки превысил 1000 случаев
В Украине по состоянию на утро вторника, 14 декабря, зафиксировали 7283 новых случаев коронавируса. Статистика после двухдневного спада снова пошла вверх – увеличилось как количество выздоровлений, так и количество смертей.
Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
За сутки в Украине зафиксировали:
- 1123 госпитализаций (днем ранее было 1456);
- 387 летальных исходов (до этого — 188);
- 27 130 выздоровлений (накануне поправились 9 966 человек).
В антилидерах заболеваемости этой поры снова оказался Киев — здесь обнаружили 1066 новых случаев COVID-19. Большое количество заболевших также зафиксировали в Полтавской (751), Черкасской (602), Запорожской (405) и Одесской (404) областях.
Меньше всего больных было на Херсонщине (21) и Житомирщине (37).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 3 570 448 человек;
- поправились — 3 233 009
- летальных исходов — 91 602
- проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417
Напомним, что в некоторых регионах заболеваемость коронавирусом пошла на убыль. В частности, Хмельницкая и Винницкая область в ближайшее время перейдут из "красной" зоны в "желтую".
Также "Телеграф" сообщал, что в Украине очередной раз расширили перечень профессий, которые подпадают под обязательную вакцинацию. Противников пообещали отстранить от работы.