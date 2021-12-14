Укр

Количество смертей выросло вдвое: статистика коронавируса в Украине 14 декабря

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 14 декабря 2021, 08:27
Коронавирус в Украине

Прирост новых больных в столице за сутки превысил 1000 случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 14 декабря, зафиксировали 7283 новых случаев коронавируса. Статистика после двухдневного спада снова пошла вверх – увеличилось как количество выздоровлений, так и количество смертей.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине зафиксировали:

  • 1123 госпитализаций (днем ранее было 1456);
  • 387 летальных исходов (до этого — 188);
  • 27 130 выздоровлений (накануне поправились 9 966 человек).

В антилидерах заболеваемости этой поры снова оказался Киев — здесь обнаружили 1066 новых случаев COVID-19. Большое количество заболевших также зафиксировали в Полтавской (751), Черкасской (602), Запорожской (405) и Одесской (404) областях.

Меньше всего больных было на Херсонщине (21) и Житомирщине (37).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 3 570 448 человек;
  • поправились — 3 233 009
  • летальных исходов — 91 602
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 333 417

Напомним, что в некоторых регионах заболеваемость коронавирусом пошла на убыль. В частности, Хмельницкая и Винницкая область в ближайшее время перейдут из "красной" зоны в "желтую".

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине очередной раз расширили перечень профессий, которые подпадают под обязательную вакцинацию. Противников пообещали отстранить от работы.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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