Скачок коронавируса в Украине: где больше всего больных 13 декабря
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В антилидерах заболеваемости уже почти неделю держится столица
В Украине после выходных продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 4 073 новых случаев, что по сравнению с предыдущими данными на тысячу меньше, а в отношении данных субботы заболеваемость упала в 2,5 раза. Такую ситуацию можно объяснить понижением количества тестирований в выходные дни.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Обновленные данные за сутки выглядят следующим образом:
- госпитализировали — 1456 пациентов (днем ранее — 2566),
- летальных исходов — 188 (до этого — 238),
- выздоровели — 9 966 человек (накануне – 11 626).
При этом больше всего новых случаев коронавируса снова зафиксировали в Киеве — за сутки в столице заболели 570 человек. Стоит отметить, что первое место антирейтинга столица возглавляет уже почти неделю. Также много больных было в Одесской (394) и Волынской (310) областях.
Меньше всего больных обнаружили в Луганской (4), Херсонской (21) и Черниговской (28) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 3 563 165 человек;
- поправилось — 3 205 879 человек;
- летальных исходов — 91 215;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 306 176.
Как сообщал "Телеграф" ранее, по миру распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон". В Украине из-за этой мутации уже начали говорить о новой волне COVID-19, но и это не единственная угроза Омикрона — эпидемиологи говорят, что им часто болеют даже вакцинированные граждане.
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