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Скачок коронавируса в Украине: где больше всего больных 13 декабря

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 13 декабря 2021, 08:34
Коронавирус в Украине

В антилидерах заболеваемости уже почти неделю держится столица

В Украине после выходных продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом — за сутки выявили 4 073 новых случаев, что по сравнению с предыдущими данными на тысячу меньше, а в отношении данных субботы заболеваемость упала в 2,5 раза. Такую ситуацию можно объяснить понижением количества тестирований в выходные дни.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Обновленные данные за сутки выглядят следующим образом:

  • госпитализировали — 1456 пациентов (днем ранее — 2566),
  • летальных исходов — 188 (до этого — 238),
  • выздоровели — 9 966 человек (накануне – 11 626).

При этом больше всего новых случаев коронавируса снова зафиксировали в Киеве — за сутки в столице заболели 570 человек. Стоит отметить, что первое место антирейтинга столица возглавляет уже почти неделю. Также много больных было в Одесской (394) и Волынской (310) областях.

Меньше всего больных обнаружили в Луганской (4), Херсонской (21) и Черниговской (28) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 563 165 человек;
  • поправилось — 3 205 879 человек;
  • летальных исходов — 91 215;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 306 176.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по миру распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон". В Украине из-за этой мутации уже начали говорить о новой волне COVID-19, но и это не единственная угроза Омикрона — эпидемиологи говорят, что им часто болеют даже вакцинированные граждане.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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