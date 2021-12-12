Заболеваемость упала, но выросло число госпитализаций: статистика коронавируса 12 декабря

Число больных, как всегда в воскресенье, уменьшилось почти вдвое

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, зафиксировали 5275 новых случаев коронавируса, что почти вдвое меньше данных предыдущих суток. Кроме того, инфекцию подхватили 526 детей и 53 медработника.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За сутки в Украине:

госпитализировали — 2566 пациентов (днем ранее — 2307),

летальных исходов — 238 (до этого — 446),

выздоровели — 11 626 человек (накануне — 25 861).

Наибольший прирост новых случаев COVID-19 третий день подряд фиксируют в Киеве — за эти сутки в столице заболел 461 человек. В тройку антилидеров также попали Днепропетровская (376) и Волынская (314) области. При этом на Одесчине, которая днем ранее имела 697 новых случаев "короны", за эти сутки было 311 новых больных.

Меньше всего больных зафиксировали на Луганщине (15 случаев) и Херсонщине (49).

Напомним, что из-за нового штамма "Омикрон" в Украине прогнозируют еще одну волну коронавируса. При этом некоторые изготовители вакцин утверждают, что от новой мутации защитит третья доза COVID-прививки. А в Министерстве здравоохранения Украины в это время отчитываются о почти полном достижении рекомендаций ВОЗ по вакцинации: 39,4% населения из 40 необходимых.