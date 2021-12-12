Захворюваність впала, але зросло число госпіталізацій: статистика коронавірусу 12 грудня

Кількість хворих, як і завжди у неділю, зменшилася майже вдвічі

В Україні станом на ранок неділі, 12 грудня, зафіксували 5 275 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі менше даних попередньої доби. Крім того, інфекцію підхопили 526 дітей та 53 медпрацівники.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

За добу в Україні:

госпіталізували — 2566 пацієнтів (днем раніше — 2307),

летальних випадків — 238 (до цього — 446),

одужали — 11626 осіб (напередодні — 25 861).

Найбільший приріст нових випадків COVID-19 третій день поспіль фіксують у Києві - цієї доби у столиці захворіла 461 особа. У трійку антилідерів також потрапили Дніпропетровська (376) та Волинська (314) області. При цьому на Одещині, яка днем раніше мала 697 нових випадків "корони", цієї доби було 311 нових хворих.

Найменше хворих зафіксували на Луганщині (15 випадків) та Херсонщині (49).

Нагадаємо, що через новий штам "Омікрон" в Україні прогнозують ще одну хвилю коронавірусу. При цьому деякі виробники вакцин стверджують, що від нової мутації захистить третя доза COVID-щеплення. А у Міністерстві охорони здоров’я України тим часом звітують про майже повне досягнення рекомендацій ВООЗ щодо вакцинації: 39,4% населення із 40 необхідних.