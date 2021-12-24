"Пока не пострадал ни один топ-коррупционер и этому есть конкретная причина": каким для Украины был 2021 год

Где украинская власть одержала победы и какие потерпела поражение в уходящем году

После тяжелейшего 2020 года, когда Украину, как и всю планету, накрыла пандемия Covid-19, на 2021-й возлагались большие надежды. Экономика обещала демонстрировать резкий рост, внутриполитическая ситуация, учитывая концентрацию власти в руках Зе-команды, быть относительно стабильной, на внешнеполитической арене резких штормов, вроде бы, тоже не ожидалось. И, если судить по выступлению президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде 1 декабря, это действительно был год побед.

Что же происходило с Украиной в 2021 году на самом деле – разбирался "Телеграф".

Внутриполитическая арена: минимум успехов при массе негатива

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, главное достижение уходящего года внутри Украины – то, что президент Зеленский не пошел на имплементацию "Минска" по российскому сценарию. Хотя на нас оказывается весьма серьезное давление.

"К успехам могу отнести и строительство дорог, школ и спортивных сооружений", – отмечает Александр Кочетков.

Провалом он считает кризис в экономике, когда все госмонополисты показывают колоссальные убытки при сохранении огромных заплат топ-менеджеров.

"В том числе, убыточным стал и Нацбанк, что вообще является нонсенсом. Кризис в подготовке к отопительному сезону – самый угрожающий за всю историю независимой Украины. При этом и президент, и Кабмин продолжают рапортовать о мифических успехах, что является явной дезинформацией", – подчеркивает аналитик

Еще одним провалом, по его словам, является отсутствие зримых результатов в борьбе с коррупцией: "пока не пострадал ни один из топ-коррупционеров и этом есть конкретная причина — сотрудничество с Офисом президента".

"Результат этих провалов — согласно соцопросам, 75% украинцев считают, что Украина движется неправильным путем", – резюмирует Александр Кочетков.

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Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что побед у власти на внутриполитической арене нет.

"Если бы они были, мы бы не оказались к концу года в глубоком системном кризисе, – аргументирует он. – Мы видим политический кризис: как проходят голосования в Раде, как работает так называемое "монобольшинство", как сносили с поста спикера Разумкова. Как фактически перестали работать все ветви власти из-за того, что их полномочия перебрал на себя Офис президента. Мы видим экономический, энергетический, медицинский кризис. Так что о победах говорить точно не приходится. Хоть Зеленский только о них и говорит. О том же "Большом строительстве". Но и тут есть много вопросов. Я более чем уверен, что следующая власть будет открывать уголовные производства по этому проекту, где есть ряд коррупционных схем".

Виталий Бала считает, что в Украине сейчас — полный хаос в системе управления государством.

"Государственные институции фактически не работают так, как должны. И это очень опасно для страны, – подчеркивает эксперт. – Из кризиса могут вывести лишь досрочные парламентские выборы. Я об этом говорю давно. В последнее время об этом же заговорили политики, в частности, оппозиция. Да и соцопросы демонстрируют, что более 60% украинцев выступают за досрочные парламентские выборы. Это и есть основной итог деятельности этой власти".

Экономический кейс: дутые цифры, мыльные пузыри и крепкая гривна

К сожалению, экономического рывка, на который возлагались определенные надежды, не случилось. Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок отмечает, что Несмотря на все положительные прогнозы роста экономики Украины в 2021 году, мы так и не смогли выйти на допандемический уровень.

"Прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) страны лишь ухудшались от месяца к месяцу. Практически все учреждения, как за рубежом, так и в Украине, постоянно пересматривали свои ожидания относительно экономического роста в сторону уменьшения. Так, Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%; Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года, до 3,1%. В третьем квартале реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост до 2,4% в годовом исчислении", — говорит Клочок.

По мнению эксперта, очень высокий показатель мировой инфляции в текущем году, приведший к существенному росту цен на сырьевом рынке, дал возможность властям манипулировать реальным ВВП Украины.

"Делались заявления о его росте в долларовом эквиваленте до почти 195 млрд. Это является самым высоким показателем за все годы независимости, но никак не отражает положения дел в экономике в целом. Это абсолютно дутая цифра, не имеющая никакого экономического веса. Так же, как практически все инициативы, исходящие от правительства и Офиса президента и принимаемые в парламенте в виде законов", – считает Валерий Клочок.

Широко разрекламированную в прошлом году программу президента 5-7-9% он называет мыльным пузырем.

"Условия программы были в итоге пересмотрены. Всего банки-участники проекта выдали 28 597 кредитов на общую сумму 76,2 млрд грн. Из них почти 22,8 млрд грн – рефинансирование предварительно полученных ссуд. 9,5 млрд получили предприниматели на капитальные инвестиции и 43,8 млрд грн в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств. Наибольшую часть – 44% кредитов, получили аграрии. "Экономический эффект" программы заключался в поддержке украинского бизнеса, но не стал катализатором увеличения промышленного потенциала и создал дополнительную нагрузку на госбюджет в виде компенсации банкам по процентам в удешевлении кредитов. Другими словами – налогоплательщики просто заплатили проценты за предпринимателей, в то время когда банковская система оказалась неготовой к реальному удешевлению ссуд", – поясняет эксперт.

Также, по его словам, имела практически нулевой эффект для экономики программа президента "Большая стройка".

Валерий Клочок отмечает, что около 130 млрд грн, что составляет более 10% расходной части госбюджета, потрачены на строительство дорог, реставрацию школ, больниц и детских садов. Это, уверен он, несоразмерно со способностью основного финансового документа обеспечить устойчивое развитие других важных отраслей экономики.

"Особенно сложная ситуация сегодня возникла в энергетическом секторе, когда государство не проявило никакой инициативы разумной ее поддержки и модернизации. Мы имеем перекосы в энергетическом балансе, серьезное удорожание энергоресурсов и, как следствие, увеличение затрат на производство практически всех товаров и услуг, – рассказывает эксперт. – Это может привести к ускорению инфляционных процессов в промышленности, дальнейшему ухудшению прогнозируемых показателей изменения ВВП и сворачиванию экономики".

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин констатирует: несмотря на то, что укрепление курса этим летом носило объективный характер, вызванный дисбалансом сил покупателей и продавцов, столь сильная позиция гривны (№4-5 в мировых рейтингах самых крепких валют летом в начале осени) не была соответствующим образом реализована.

"К примеру, к отопительному периоду страна пришла с наименьшими запасами угля и вероятным дефицитом газа. В то время, как энергетики могли начать закупать и активно пополнять склады углеводородов еще летом. Тут конечно, вопрос не только курса, сколько некорректной выбранной стратегии энергетиков и сложившихся факторов осенью (рекордно высокие цены газа, блокировка угля РФ и т.д.). Впрочем, за это время НБУ смог накопить в резервах 30,5 млрд долл., поскольку выкупал избыточное предложение валюты с рынка", – отмечает эксперт.

Несогласованными он считает некоторые действия госструктур и госкомпаний при работе на валютном рынке.

"Например, распродажи валюты в рынок с обвалом цен доллара при получении средств еврооблигаций (Укравтодор, Укрэнерго). В момент "тонкого рынка" столь сильное предложение доллара просто сметало всех желающих купить. В результате, госкомпании фактически распродавались по худшей цене, – поясняет Андрей Шевчишин. – Ну и, конечно, столь крепкая гривна позволила иностранным инвесторам в гривневые гособлигации получить дополнительный доход от инвестирования. Кроме дохода по облигациям, они получили и доход от курсовой разницы. В целом, на мой взгляд, нахождение курса ниже 27 грн за доллар не дало нужного экономического эффекта Украине".

По словам аналитика, есть большая разница между официальной инфляцией и ощущаемой, которая для каждого своя и зависит от индивидуальной модели потребления.

"Но, очевидно, что официальная инфляция в этом году ускорилась, а ощущаемая ускорилась еще больше, как и средний чек в продуктовом магазине, – отмечает Андрей Шевчишин. – И всё это происходило на фоне очень крепкой гривны, что вызывало у многих недоумение. Тем не менее, крепкая гривна не смогла сдержать инфляцию, хотя была небольшим барьером для ее ускорения. По итогам ноября официальная годовая инфляция составила 10,3%, что существенно выше начальных оценок и прогнозов правительства. Единственным позитивным фактором этого роста цен стал рост бюджетных поступлений, поскольку инфляция увеличивает доходы и обороты компаний, что способствует большим фискальным сборам".

Внешнеполитическая арена: есть прорывы и провалы

Говоря о внешнеполитических победах украинской власти в 2021 года, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса выделил три позитивных момента.

"Первый – это саммит Крымской платформы, который позволил Украины пусть ненадолго, но вернуть вопрос оккупированного Крыма на мировую повестку, – говорит он. – Второй – польское направление. В 2021 года там было много позитива, важного сближения. Украина и Польша сумели выйти за рамки своего исторического спора и найти некие общие страницы истории, даты, годовщины, которые можно отмечать совместно, не провоцируя друг друга. Третий позитив – турецкое направление. В этом году сотрудничество, особенно в военно-техническое, развивалось динамично и разносторонне. Это в первую очередь касается прорыва наших компаний в сферу строительства двигателей для турецких ударных вертолетов и беспилотников, которые почти выходят на уровень совместного производства".

Важным Илия Куса считает и то, что Украине в уходящем году удалось не свалиться в российскую ловушку "Минска-2", к чему нас периодически склоняли.

"Россия делала всё, чтобы Киев либо пошел на прямые переговоры с представителями ОРДЛО, либо имплементировал "Минск". Но Украине удалось избежать этих опасностей", – подчеркивает эксперт.

Провалов, к сожалению, тоже хватало.

"В-первую очередь – это китайское направление, – говорит Илия Куса. – К сожалению, в этом году украино-китайские отношения ухудшились. Особенно из-за дела "Мотор-Сичи", которое в этом году уже вылилось в официальный иск, поданный Пекином против Украины. Нас ждет арбитраж. Второе поражение – американо-немецкие договоренности по "Северному потоку-2". Это сага, которая длилась, считайте, с 2016 года, завершилась для нас неудачей. Мы ничего не получили взамен, а СП-2 был достроен и ожидает сертификации. И, скорее всего, никто его уже не отменит".

Третье международное поражение Украины в каком-то роде вытекает из второго, считает эксперт. Это провал всего внешнеэнергетического направления.

"К сожалению, Украина не смогла спрогнозировать международный энергетический кризис, резкий рост цен на газ в Азии и Европе. Мы закупили недостаточно газа и угля для того, чтобы избежать проблем в этот отопительный сезон. Явный проигрыш Украины на внешней арене, которым уже вовсю пользуется Россия", – отмечает Илия Куса.

Если не поражением, то точно разочарованием он называет ситуацию на американском направлении.

"Визит Зеленского в США точно стал разочарованием. Никаких прорывов он не принес. На декларативном уровне визит был хорош, но на практическом, в смысловом понимании – не очень… Это не "зрада", но и эффективности не было. Поэтому это — разочарование года", – резюмирует Илия Куса.

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Политический консультант, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец считает, что в графе "внешнеполитические победы украинкой власти" в 2021 году надо поставить прочерк.

"Если суммировать все итоги деятельность команды Зеленского, во всех сферах – значительный откат, потеря субъектности. Принцип "ничего об Украине без Украины" уже стал мифом, – подчеркивает эксперт. – О нас без нас говорят всё чаще. Уходящий год принес много разочарований. В том числе для наших партнеров. Визит Зеленского в Вашингтон, подписанный там Меморандум с обязательствами назначения руководителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – всё провалено. Это накладывается на серию скандалов, включая вагнергейт, что подрывает доверие к Украине как к надежному партнеру. Плюс – ситуация с неадекватными действиями украинской власти в конце года в связи с растущей российской угрозой на границах. Мы стали свидетелями, как какое-то время на официальном уровне в Украине отказывали признать информацию разведслужб стран НАТО о том, что Путин собирается вторгаться. Печальный итог".

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