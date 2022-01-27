Еще один пиар-проект Зеленского: русскоязычный канал "Дом" сегодня может стать всеукраинским

Когда "Дом" станет всеукраинским, то стоит задача "не замечать" каких-либо нарушений касательно языка вещания.

Уже в четверг, 27 января, Верховная Рада может сделать государственный телеканал "ДОМ" всеукраинским. Таким образом, русскоязычный канал сможет вещать на всю страну, несмотря на квоты. Голосование за этот документ лоббируют представители власти, которые с конца прошлого года всерьез взялись за построение собственной медиа-империи.

Подробнее — в материале "Телеграфа".

"Дом" заговорит на украинском?

Еще в середине декабря парламентский комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект изменений к закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487) авторства народного депутата Дмитрия Лубинца из группы "За будущее" (укр."За майбутнє"). Если депутаты поддержат это решение, то канал "Дом", который вещает на оккупированные территории, по факту станет общенациональным. Загвоздка состоит в том, что канал русскоязычный, а в Украине для телеканалов действуют языковые квоты — не менее 75% контента должно быть на украинском языке, иначе — штраф от Нацсовета.

Сам автор поправки говорит, что нигде в предлагаемом законопроекте не говорится, что канал будет русскоязычным.

"Ни одного словам "русский" в нашем законопроекте нет, — говорит нардеп Дмитрий Лубинец "Телеграфу". — Я считаю, что идея всеукраинского канала абсолютно правильная. Потому что на территории многих регионов, и это касается не только Донецкой и Луганской областей, люди намного легче получают информационный продукт со стороны РФ, Беларуси бесплатно и без проблем. Мы с этим никак не боремся. Восемь лет мы только и говорим, что надо на это как-то реагировать. РФ ведь сперва организовала против нас информационную войну, а затем уже была военная агрессия. Поэтому сейчас мы предлагаем перебивать их информационно. Украинским языком? Да. Хотя канал "Дом" изначально создавался для оккупированных территорий и программы там преимущественно на русском языке"- комментирует парламентарий.

При этом, по словам Лубинца, как только телеканал "Дом" станет всеукраинским, то он должен будет подпадать под квоты.

"С юридической точки зрения, как только "Дом" начнет создавать контент для всей Украины, то он автоматически будет подпадать под квотирование. Наши коллеги считают, что это надо отдельно прописать. У нас есть отдельный Совет по телерадиовещанию и они будут должны на это реагировать. Есть разъяснение Конституционного суда, что все телеканалы, у которых есть статус всеукраинских, должны подпадать под действие закона. Кому-то просто не нравится, что кто-то создает государственные телеканалы за государственные деньги", — добавляет депутат.

На штрафы закроют глаза

"Телеграф" обратился за комментарием к членам Национального совета по телерадиовещанию, чтобы узнать, будет ли совет проверять телеканал "Дом", однако на момент выхода текста так и не получил ответа.

Хотя, по словам собеседников, приближенных к Нацсовету, когда "Дом" станет всеукраинским, то стоит задача "не замечать" каких-либо нарушений на этом телеканале. Отметим, что глава Нацсовета Ольга Герасимьюк близка к президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, среди членов Нацсовета еще один близкий президенту человек — Татьяна Руденко, которая раньше работала главой пресс-службы студии "Квартал 95". Также Татьяна является сестрой народного депутата от "Слуги народа" Ольги Руденко.

Оплатит "праздник" зритель

О том, что в скором времени ожидается реформирование канала "Дом", как и канала "Рада", наше издание писало неоднократно. Курирует проект медиа-строительства заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, а также, советник президента Юрий Костюк. Созданием контента занимается, в том числе, один из идеологов сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. Канал "Дом" запустил уже несколько новых ток-шоу — например, программу "Вслепую", которую ведет политтехнолог Борис Тизенгаузен, сотрудничающий с Офисом президента.

Кроме того, "Дом" за 12 млн грн приобрел программу, которую должен вести телеведущий и экс-кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский, ранее часто выступавший на каналах Медведчука.

Канал планирует транслировать сериалы и ток-шоу, а также максимально освещать деятельность президента Зеленского и действующей власти. А вот программ для оккупированных территорий на канале почти не осталось.

Любопытно, что активное медиастроительство стартовало после выхода в публичную плоскость конфликта между Банковой и олигархом Ринатом Ахметовым. Как известно, Офис президента запретил депутатам от партии "Слуга народа" ходить на каналы Ахметова.

Стоит обратить внимание, что средств из государственного бюджета на функционирование госканалов вделается немало: только на начало 2022 года телеканалы "Дом" и UATV получили финансирование в размере 362 млн гривен.

По словам руководителя "Детектор медиа" Натальи Лигачевой, проблема даже не в том, перейдет ли "Дом" на украинский.

"Была резолюция 2005 года, где Украина взяла на себя обязательство сделать все государственные вещатели общественными. По факту же канал, который создан как государственный, становится не иновещанием, а входит в универсальную программную услугу и таким образом будет доступен в каждом телевизоре. А это противоречит всем демократическим нормам и законодательству Украины", — объясняет Лигачева "Телеграфу". — Не может пропагандистский канал вещать на территории своей страны. Тот же "Голос Америки" вещает за пределами США. Фразы о том, что "Дом" — канал для переселенцев — это просто отмазка. На наших глазах создают очередной развлекательный канал, который будет пиарить эту власть", — прокомментировала эксперт.